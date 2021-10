Les deux jeunes Luxembourgeois peinent à convaincre qu'ils n'ont pas perçu le danger des thèses religieuses auxquelles ils avaient adhéré ce dernières années et assuré le relais sur les réseaux sociaux.

L'aveuglement islamiste de Kevin et Alysson

Les deux jeunes Luxembourgeois peinent à convaincre qu'ils n'ont pas perçu le danger des thèses religieuses auxquelles ils avaient adhéré ce dernières années et assuré le relais sur les réseaux sociaux.

(pj avec Maximilian RICHARD) Au terme du troisième jour d'audience du procès sur l'engagement islamiste de Kevin M. et sa compagne Alysson A., le procureur général adjoint a enfin pris la parole. Une intervention pour expliquer... son silence. Mais, selon David Lentz, il n'avait eu à intervenir ou poser des questions tant le fanatisme du couple sautait aux yeux. N'en déplaise au garçons de 29 ans et celle qui partageait sa vie (25 ans) : le procureur adjoint les voit effectivement non seulement comme membre de l'Etat islamique mais il maintient les accusations de provocation de la terreur et d'appel à la haine.

Comment la recherche sur l'islam a dérivé Jeudi à la barre du tribunal de Luxembourg, Kevin M. a plaidé l’innocence sur les accusations d'appel à la haine. Son penchant pour l'islamiste radical n'aurait, selon lui, rien de condamnable.

Vendredi, ni l'un ni l'autre n'ont réussi à se défaire de cette image d'un couple de jeunes Luxembourgeois qui aurait soutenu l'organisation terroriste depuis le via Internet en diffusant la propagande de l'EI. Nier n'a pas convaincu visiblement. Pas plus que de se poser en simples croyants cherchant une juste interprétation du Coran. Pointant du doigt une enquête à charge de la police, les deux amoureux ont continué à affirmer avoir été séduit par l'interprétation religieuse donnée par les dirigeants de l'État islamique, rien de plus.

Pour Alysson A., certains passages controversés sur lesquels se sont appuyés les enquêteurs ont été sortis de leur contexte. Selon la jeune femme, il n'y pas l'ombre d'une preuve qu'elle ait signifié son allégeance à l'EI ou tenté de convertir d'autres personnes à cette idéologie. A examiner les fils des discussions dans leur intégralité, il ne serait question que de foi, selon elle. Jamais elle n'aurait appelé quelqu'un à commettre des violences au nom d'Allah.

Vigilance continue La police grand-ducale compte une section anti-terrorisme. Et si dans son rapport 2020, elle reconnait s'être beaucoup préoccupé de la montée d'un radicalisme d'extrême droite dans la société, il y est aussi indiqué que ce groupe «continue un travail d'enquête visant à déterminer le degré de radicalisation de certains individus signalés». Le tout étant d'éviter que cette radicalisation se traduise par un passage à l'acte.

Quand les juges cherchent à avoir le fond de la pensée d'Alysson sur les attentats terroristes et leurs conséquences humaines, la Luxembourgeoise assure qu'elle ne leur avait pas prêté plus d'attention que cela. Elle avait bien eu quelques doutes sur la cause religieuse de pareils drames, mais sans plus... Pas vraiment de quoi la disculper aux yeux des magistrats.

En ce troisième jour d'audience, Kevin M. a lui aussi repris le fil de son récit. Il entendait démontrer à la barre qu'il n'avait nullement diffusé l'idéologie de l'État islamique, seulement celle de divers érudits islamiques. Des ''sages'' dont il a lu les déclarations dans diverses publications. Certaines d'entre elles appelant à agir contre les infidèles. Des ''sages'' dont l'EI se réclamait également, hasard. Et Kevin de se défendre que ces lectures étaient librement accessibles.

Via une page Facebook notamment, le jeune homme a bien partagé certaines thèses mais toujours pour partager sa vision de la foi. Peu lui importait alors que les traductions des textes auxquels il se référaient étaient pour beaucoup uniquement traduites via la propagande islamiste la plus radicale.

Et maintenant? Les deux accusés avoir pris leurs distances avec l'idéologie et suivre une interprétation plus modérée de l'islam. Il appartiendra à leur avocat de tenter d'en convaincre le jury, le 9 novembre prochain. Une défense qui devra relativiser l'aveuglement de ses clients pour des thèses plus que belliqueuses.

