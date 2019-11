L'affectation de l'ancien siège social de Post Luxembourg reste encore floue. Des discussions sont toujours en cours mais on pourrait y retrouver des commerces, des bureaux ou diverses formules de restauration.

Luxembourg 1

L'avenir encore incertain de l'Hôtel de la Poste

L'affectation de l'ancien siège social de Post Luxembourg reste encore floue. Des discussions sont toujours en cours mais on pourrait y retrouver des commerces, des bureaux ou diverses formules de restauration.

(ER) - L'ancien bâtiment de Post, situé à la rue d'Aldringen, est désespérément vide depuis deux ans. Les personnels ayant déménagé dans le bâtiment Mercier, rue de Reims. La question de l'avenir de l'ancien siège est revenue sur le devant de la scène lors du dernier conseil communal de la Ville de Luxembourg, lundi. Alors que les commerces du Royal-Hamilius ouvrent les uns après les autres, le futur de cette bâtisse, qui fait partie du patrimoine historique du Luxembourg, n'est pas encore tranché.

Si Lydie Polfer (DP) et la Ville ont émis l'idée qu'une partie du bâtiment soit transformée en hôtel, la bourgmestre a tenu à rappeler que le propriétaire du site restait Post Luxembourg. Pour ce dernier, aucune décision définitive n'a encore été prise à ce sujet.

Horizon 2022 pour le nouveau siège de Post La première pierre, c'était ce lundi mais l'ouverture au public et aux 1.000 salariés n'est pas prévue avant deux ans et demi. C'est qu'il en faut du temps pour sortir de terre 13 étages de bâtiment qui se veut exemplaire en termes d'émissions carbone directes.

Des discussions et des analyses sont en cours quant à la future affectation du bâtiment mais l'orientation la plus probable irait vers un bâtiment à usage mixte. «On pourrait y retrouver des bureaux, des commerces et une partie hôtelière», précise Luc Welter. Et le directeur de la communication de Post Luxembourg de préciser «quand le projet sera finalisé, nous communiquerons à ce sujet».

Pour rappel, le premier employeur privé du pays emménagera dans ses nouveaux locaux en face de la Gare avant la fin de l'année 2022. Le coût de cette nouvelle construction au cœur de capitale est estimé à 60 millions d'euros.