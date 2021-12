Un point presse avec représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat est prévu ce vendredi. La conclusion d'une semaine de négociations autour du contrôle sanitaire des salariés sur leur lieu de travail.

L'avenir du CovidCheck dévoilé à 10h

Elles ont débuté lundi à 8h, et elles se sont achevées hier après-midi. Peu dire que les négociations sur la juste application du régime 3G (testé, guéri ou vacciné) à l'entrée des bureaux, ateliers, chantiers et autres lieux de travail auront pris du temps. D'un côté, un gouvernement pressé de rendre cette mesure sanitaire obligatoire à la mi-janvier. De l'autre, des partenaires sociaux défendant des intérêts divers. Le patronat se disant prêt à aller dans cette voie pour éviter un nouveau confinement généralisé, désastreux pour l'activité, comme il y a un an. De l'autre, des syndicats tentant de préserver la protection sociale des salariés qui ne joueraient pas le jeu, ''covidement parlant''.

Refoulés dans leur administration, déboutés au tribunal A défaut de disposer d'un CovidCheck valide, quatre agents de la fonction publique d'Etat n'ont pu accéder à leur poste. Ils ont donc saisi le tribunal administratif pour demander la suspension de la décision de leur administration. En vain... pour le moment.

Ce 3 décembre à 10h, une conférence de presse permettra de savoir si les uns et les autres ont trouvé -ou pas- un terrain d'entente. Car du côté de la CGFP, de l'OGBL et du LCGB, la mesure n'a jamais été appréciée. Et les syndicats, représentant fonctionnaires et salariés du privés, ne se sont pas privés de le faire savoir ces dernières semaines. Cela alors que le CovidCheck n'était qu'une option proposée aux employeurs du pays.

Ce sera là une des dernières sorties de Dan Kersch (LSAP) en tant que ministre du Travail. A bientôt 60 ans, le socialiste a fait savoir qu'il quittait ses fonctions dans les semaines à venir (remplacé par Georges Engel). A ses côtés, le ministre de la Fonction publique Marc Hansen (DP) sera entouré de Nora Back (OGBL), Patrick Dury (LCGB), Romain Wolff (CGFP), Michel Reckinger (UEL). Un faux air de tripartite.

Timide acceptation Dans le dernier sondage Politmolitor, publié fin novembre, la question du CovidCheck obligatoire a été posée au panel interrogé. 54% d'entre eux se disaient favorables à cette mesure. Cela alors que 76% appréciaient que le dispositif ait été imposé à l'entrée des bars et restaurants.

Mais il y aura surtout Xavier Bettel qui a fait du CovidCheck en milieu professionnel un cheval de bataille dans la lutte anti-covid luxembourgeoise. En début de semaine, le Premier ministre avait fait savoir qu'accord ou pas avec les partenaires sociaux, il présenterait un texte en ce sens à la Chambre. Et cela pour l'ensemble des secteurs d'activité (pour l'heure seuls les employés de la restauration y étaient contraints).

Même si au vu de la remontée spectaculaire des contaminations depuis quelques jours, d'aucuns souhaitaient que le contrôle strict de tous les salariés entrent en vigueur rapidement, Xavier Bettel avait évoqué la date du 15 janvier pour le démarrage de ce contrôle 3G. Le temps pour les uns et les autres de s'organiser.

La contestation enfle autour du CovidCheck Outre diverses actions en justice en cours, plusieurs pétitions publiques réclament l'annulation ou l'adaptation du dispositif de contrôle sanitaire. Au moins une devra faire l'objet d'un débat public.

A noter que, selon le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé, le lieu de travail a été identifié comme la troisième source de contamination covid parmi les 2.033 nouveaux cas enregistrés entre le 22 et le 26 novembre 2021. Ainsi, 7% des infections dépistées ont pu être contractées en milieu professionnel. Soit bien moins que celles engendrées possiblement dans le cercle familial (37%), en milieu scolaire (18%) mais plus qu'à l'occasion d'une activité de loisirs (5%).

