L'opérateur qui a déployé ses engins en libre-service voilà dix jours et les autorités de la capitale ont rendez-vous ce 17 octobre. L'occasion pour l'un d'expliquer sa volonté, pour les autres de faire part de leurs craintes sur les troubles possibles en lien avec ces véhicules apparus dans le paysage mardi dernier.

L'avenir de Bird dans la capitale se joue ce jeudi

Jonatan de Boer, directeur général de Bird Luxembourg, peut piaffer de satisfaction. Non seulement l'arrivée inattendue des trottinettes de sa firme au Luxembourg a fait le buzz, mais le service proposé semble trouver son public. L'opérateur revendique ainsi plus de 2.000 téléchargements de l'application nécessaire à tout éventuel utilisateur de ces engins.

Mais même si le responsable affirme être ravi de constater que «les gens utilisent le service comme prévu et se garent de manière responsable dans les zones désignées», la Ville de Luxembourg est, elle, plus sceptique sur le bon usage fait des quelque 350 véhicules mis en service depuis le 8 octobre sur les quartiers du Kirchberg et du Limpertsberg.

Terrain d'entente

Et puis, que ce soit la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer (DP) ou l'échevin à la mobilité Patrick Goldschmidt (DP), nul ne décolère d'avoir été mis devant le fait accompli au sein des autorités communales. De tout cela, il sera question ce 17 octobre. Nos confrères de LuxTimes ont en effet eu confirmation que les deux parties allaient se retrouver ce jeudi.

Maintenant que les «Bird» ont fait leur nid, la firme et la Ville doivent trouver un terrain d'entente (au mieux). Sur la gestion de la flotte, sur le nombre de deux-roues en circulation, sur le regroupement des engins abandonnés ici et là par leurs pilotes, sur les autorisations d'occupation du domaine public et bien d'autres points de tension. La société, déjà présente dans plus d'une centaine de grandes villes de la planète, devrait savoir gérer ce conflit, en habituée de ces questions.

Bird au culot

Mais si la Ville de Luxembourg a su développer Carloh, service de voitures en autopartage, multiplier les Vel'Oh, la voilà confrontée à nouveau à cette problématique de la trottinette urbaine. Cela même si elle croyait s'être débarrassé du problème avec l'arrêt, en février 2019, de la circulation des trottinettes dites «Troty».

Cet été, Lydie Polfer avait déjà fait part de sa réticence à voir se multiplier les trottinettes en libre-service. Une opposition signifiée encore ces derniers mois aux différents opérateurs ayant sollicité une autorisation d'implantation. Bird aura eu le culot d'imposer d'abord ses engins, avant de discuter. Ce qui n'a pas été du goût de l'élue.

A défaut de voir clairement l'usage des trottinettes réglementé par le Code de la route, difficile d'envisager des sanctions à l'égard de l'opérateur. D'ailleurs, la police grand-ducale n'est pas intervenue pour déloger les deux-roues du domaine public. Si la Ville veut aller vers cette option, elle devra motiver son action sur un texte de loi ou une réglementation communale.

Certaines villes ont déjà pris des mesures strictes. Milan, en août dernier, a purement et simplement interdit l'usage des trottinettes électriques. New York et Barcelone les ont bannies de leurs rues. Paris leur interdit tout stationnement sur les trottoirs. Madrid a limité le nombre d'opérateurs en place.

Montréal sanctionne

La ville de Montréal, elle, a même mis en ligne un service de signalement pour toute trottinette Bird ou Lime abandonnée sur le trottoir au mauvais endroit ou depuis trop longtemps. A charge pour les citoyens de la signaler. Si l'un ou l'autre des opérateurs ne se charge de retirer au plus vite l'engin, c'est une lourde amende assurée.

Avant cela, les autorités montréalaises ont pris soin de spécifier les règles: «Chaque véhicule doit être stationné perpendiculairement à la rue, à une distance d'au moins 1 mètre de l'abaissement du trottoir et doit tenir verticalement. Un maximum de 4 engins peut stationner dans une même zone de dégagement». Clair, net, précis.