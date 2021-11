Face à une augmentation rapide des cas, le chancelier Alexander Schallenberg a annoncé, vendredi ,qu'il attendait le feu vert du parlement dimanche pour un confinement des personnes non vaccinées ou non guéries du coronavirus.

Covid-19 en Europe

L'Autriche envisage de confiner les non-vaccinés

(AFP) - Déjà, l'Etat régional de Haute-Autriche et la ville-Etat de Salzbourg ont instauré un confinement local pour leurs habitants ne pouvant justifier d'une vaccination anti-covid ou d'une guérison à l'infection. Mais maintenant il est question de généraliser la mesure à toute l'Autriche. Le chancelier a émis l'idée, vendredi sans préciser la date de mise en place. Mais cela pourrait se faire dans l'urgence.

Pour que la mesure s'applique à l'ensemble du pays, elle devra être approuvée par le Parlement et par une réunion des chefs de gouvernement régionaux au cours du week-end. Le ministre de la Santé, Wolfgang Mueckstein, a par ailleurs annoncé qu'il allait ordonner la vaccination obligatoire du personnel de santé.

Autant de choix avancés alors que 64% de la population autrichienne a déjà reçu les deux doses de vaccin (ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67%). De quoi mettre en rage le chancelier qui a qualifié ce taux de vaccination de «honteusement bas». À ce jour, plus de 11.640 personnes infectées par le nouveau coronavirus sont décédées en Autriche, Etat de 9,8 millions d'habitants.

Echos allemands

En Allemagne aussi, il est de plus en plus question de confinement. Le ministre de la Santé, Jens Spahn en personne, l'a évoqué comme une option possible «au moins au niveau régional». Cela dans un climat sanitaire se dégradant de jour en jour et alors que la saison du carnaval vient d'être lancée et que les marchés de Noël se préparent à ouvrir fin novembre.

«Nous avons devant nous des semaines et des mois difficiles», a d'ores et déjà prévenu Lothar Wieler. Le président de l'Institut de veille Robert-Koch tirant la sonnette d'alarme: «Nous devons partir du principe que la situation va continuer de s'aggraver partout en Allemagne» et que cette évolution «ne pourra pas être arrêtée sans de nouvelles mesures»