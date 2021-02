L'obligation du masque en cours n'est pas le seul changement à venir dans les écoles luxembourgeoises. En mars, le ministère de l'Education envisage de proposer des tests de dépistage pour que jeunes et enseignants puissent contrôler leur situation covid.

L'autotest covid au programme des élèves

Patrick JACQUEMOT L'obligation du masque en cours n'est pas le seul changement à venir dans les écoles luxembourgeoises. En mars, le ministère de l'Education envisage de proposer des tests de dépistage pour que jeunes et enseignants puissent contrôler leur situation covid.

Tester davantage. Le ministre de l'Éducation en a fait l'une des priorités pour assurer un maximum de cours en présentiel dans les mois à venir. Pour cela Claude Meisch (DP) s'appuiera sur plus d'équipes mobiles à disposition des établissements et plus d'invitations au Large Scale Testing. Mais dans quelques semaines, écoles et lycées pourraient aussi d'être dotés de tests rapides. But de l'opération : «avoir un aperçu permanent de la situation virale pour réagir rapidement».

Il est vrai que ces dernières semaines, la diffusion virale a (re)donné des sueurs froides aux responsables de l'enseignement. Entre fermetures d'école entière, multiplication des élèves ou des enseignants placés à l'isolement ou en quarantaine, la vie scolaire a été sérieusement perturbée. D'où le «retour justifié» à l'école à la maison dans la dernière semaine de classe avant ces congés de Carnaval. La crainte était alors accentuée par le caractère particulièrement contagieux des variants détectés ici ou là.

Courant mars, le ministère compte donc sur les effectifs et personnels scolaires pour s'autotester. Pour cela, il étudie plusieurs formes de dépistage. L'idée étant de «voir lequel est le plus simple à mettre en œuvre». Cela quelle que soit la tranche d'âge concernée bien entendu. D'où la difficulté de voir ce qui peut convenir à un garçonnet, une adolescente ou un étudiant. Car l'opération envisagée concernera tous les niveaux, du fondamental à l'université.

Ecouvillon à placer dans le nez ou la gorge voire tube où le jeune peut simplement cracher avant analyse, plusieurs accessoires sont actuellement comparés, notamment avec le soutien du Laboratoire national de Santé. Mais le ministère souhaite qu'un maximum d'élèves puissent au final eux-mêmes pratiquer à la fois le prélèvement et l'analyse de ces tests antigéniques.

Claude Meisch a aussi précisé qu'aucun test rapide ne serait pratiqué sur les élèves mineurs sans le consentement des parents. Actuellement, les 0-19 ans représentent 27,3% des infections covid actives au Luxembourg.

Retour sous condition A compter de la rentrée du 22 février, aucun élève ne pourra retourner à l’école à la suite d’une mise en quarantaine sans présenter un résultat de test covid négatif. Ce dépistage devra être réalisé à partir du 6e jour après le dernier contact avec la personne infectée. En cas de refus de se soumettre à un test, la quarantaine sera prolongée de 7 jours supplémentaires.

