Un chantier entraînera une fermeture de l'A6, entre l'échangeur Helfenterbruck et la croix de Cessange, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai.

Luxembourg 2 min.

En raison de travaux

L'autoroute A6 sera partiellement fermée toute une nuit

Un chantier entraînera une fermeture de l'A6, entre l'échangeur Helfenterbruck et la croix de Cessange, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai.

La perturbation sera de courte durée, mais les usagers de l'A6 et de l'A4 seront tout de même nombreux à être impactés, ce weekend. Une semaine après le renouvellement de la couche de roulement entre la frontière belgo-luxembourgeoise et l’échangeur de Steinfort, l'autoroute A6 fera cette fois-ci l'objet d'enlèvement de câbles aériens de haute tension.

«Mes solutions pour améliorer la mobilité des frontaliers» Rencontre avec François Bausch, le ministre de la Mobilité, afin d'évoquer les solutions qui seront mises en place afin d'alléger le trafic routier pour les travailleurs frontaliers.

Une opération dirigée par l'entreprise Sotel Réseau & Cie qui nécessitera la fermeture totale de l'A6, dans les deux sens, entre l’échangeur Helfenterbruck et la croix de Cessange. Cette perturbation, qui impactera également les automobilistes circulant sur l'A4, débutera le samedi 14 mai à 22h, et doit durer jusqu'au dimanche 15 mai, 8h, fait savoir l'administration des ponts et chaussées.

Par conséquent, les usagers de l'A6 ne pourront emprunter la bretelle d’accès de l’échangeur Helfenterbruck en direction de la croix de Cessange, la bretelle de l’autoroute A4 vers Hollerich et en direction de la croix de Gasperich, la bretelle de l’autoroute A4 vers Hollerich et en direction d’Arlon ainsi que la bretelle de l’autoroute A4 vers Raemerich et en direction d’Arlon.

Des déviations seront donc mises en place afin de rediriger le trafic en direction d'Arlon à partir de la croix de Cessange par l’A4, la N56, la N4, la N5A, la N5 et l’échangeur Helfenterbruck de retour sur l’autoroute A6. Dans le sens inverse, en direction de Gasperich, les automobilistes devront emprunter la N34, la N5, la N51, la N4, la N56A, l’A4 et la croix de Cessange avant un retour sur l'A6.

Cette fermeture entraînera également des perturbations pour les automobilistes circulant sur l'A4. Photo: Administration des ponts et chaussées

Sur l'A4, le trafic vers Hollerich et en direction de la croix de Gasperich est dévié à partir de la croix de Cessange, par la N56, l’N56A, puis l’A4. Enfin, les usagers en provenance de l’autoroute A4 circulant vers Raemerich et en direction d’Arlon devront emprunter l’A6, la croix de Gasperich, l’A3, le rond-point Gluck, l’A3, la croix de Gasperich, l’A6, la croix de Cessange, l’A4, la N56, la N4, la N5A, la N5 et l’échangeur Helfenterbruck.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.