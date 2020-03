Des carrosseries historiques, beaucoup de chrome et de précieux trésors mécaniques ont choisi les halls de Luxexpo comme garage ce week-end.

Luxembourg 10

L'Autojumble carbure encore ce dimanche

Lucien WOLFF Des carrosseries historiques, beaucoup de chrome et de précieux trésors mécaniques ont choisi les halls de Luxexpo comme garage ce week-end.

(pj avec Lucien Wolff) L'Autojumble reste le lieu idéal pour tous les propriétaires de voitures anciennes ou ceux qui en apprécient les lignes ou les moteurs. Aussi, rien de tel qu'un détour par la 35e édition à Luxexpo pour en prendre plein les yeux ce dimanche encore. Déjà, samedi après-midi, les exposants accueillis par la Letzebuerger Oldtimer Fédératioun (LOF) ont pu voir défiler nombre de curieux devant les 250 véhicules historiques présentés

10 Jaguar Type E S1 de 1964. La même que James Dean? Photo: Lucien Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Jaguar Type E S1 de 1964. La même que James Dean? Photo: Lucien Wolff Mini Mayfair mit Spezialmotor de 1988 Photo: Lucien Wolff Ah, le rouge de cette Corvette C1 de 1962... Photo: Lucien Wolff La puissance made in USA de cette Pontiac Trans Am de 1978 ne peut laisser indifférent. Photo: Lucien Wolff Les amateurs de deux roues sont aussi servis avec cette Motorrad Laverda 1000. Photo: Lucien Wolff Plutôt surprenante cette BMW Isetta... Photo: Lucien Wolff ON savait faire de jolies voirures en 1936. La preuve avec cette Ford Hot Rod V8 5,7 l. Photo: Lucien Wolff Toute une époque de liberté concentrée dans cette Citroen Mehari de 1978. Photo: Lucien Wolff La Cooper S Siegerauto date du Rallye Monte Carlo de 1964. Photo: Lucien Wolff Les amateurs de US Army Oldtimer n'ont pas d'âge. Photo: Lucien Wolff

Les mordus de la recherche d'accessoires et de pièces détachées en ont aussi pour leur argent en se rendant à cette exposition. Mais les road cruisers américains, comme de tradition, restent les modèles attirant le plus les regards par leurs courbes généreuses, leurs chromes rutilants et leur motorisation impressionnante.

Cette année, une exposition spéciale est consacrée à la légendaire petite Mini britannique. Le pilote Paddy Hopkirk, qui a remporté le Rallye de Monte Carlo 1964 au volant d'une Mini Cooper S, n'a d'ailleurs pas manqué de vanter les mérites de ce modèle.

Ce dimanche, les portes de l'Autojumble sont ouvertes jusqu'à 18h. Le point culminant de la journée sera incontestablement la vente aux enchères d'une Renault R4 F4 entièrement restaurée par des amateurs. Les fonds récoltés serviront au profit du village d'enfants SOS de Mersch.