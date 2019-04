«Il s'agit à notre sens plus d'une pétition contre la voiture» analyse Philippe Mersch, président de la FEDAMO en parlant de la pétition publique intitulée «Autofestival No More !»

L'Autofestival «n’est pas nuisible au public»

Lancée vendredi, la pétition publique n°1198 réclame que l'Etat légifère «afin d'interdire l'Autofestival et toute publicité y faisant référence». Le principal argument de son initiateur étant que l'Autofestival fait passer les intérêts économiques et financiers avant l'urgence climatique et avant l'environnement.

Ce à quoi le président de la nouvelle association professionnelle Fédamo (Fédération de la distribution automobile et de la mobilité), Philippe Mersch, répond : «L'Autofestival est une marque déposée pour un événement purement commercial qui existe depuis plus de 55 années à Luxembourg et son caractère unique, au contraire d’un Salon Automobile, est reconnu largement au-delà des frontières».

vu que le législateur a ouvert la voie à ce type de pétition publique, chacun y va de son avis.

Il souligne au passage que «jusqu’à preuve du contraire, l'Etat ne légifère pas pour ou contre des activités commerciales et ce type d'activité n’est pas nuisible au public».



Vanter l'automobile «toute puissante comme seule solution de transport est un mensonge, et cela va à l'encontre même des indispensables mesures qui devraient viser à plutôt promouvoir les transports en commun, la multi-modalité et les mobilités douces (train, vélo, tram, bus)», précise le préambule du texte de la pétition qui demande d'agir pour le climat.



Argument contre lequel s'élève l'organisateur de l'Autofestival car estime-t-il, «la FEDAMO ne vante absolument pas la voiture comme seule solution de transport mais bien comme un élément central, il est vrai, de la mobilité dans son ensemble. Ce n’est pas pour rien que notre fédération est en contact régulier avec le Ministère de la Mobilité pour réfléchir au rôle de la mobilité individuelle dont la voiture fait partie».



Philippe Mersch lit dans l'appel à signature, «plus une pétition contre la voiture et, vu que le législateur a ouvert la voie à ce type de pétition publique, chacun y va de son avis.»