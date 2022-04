Sujet complexe qu'est l'autisme. Il concerne pourtant des milliers de personnes au Luxembourg, dont une bonne partie n'est pas encore diagnostiquée.

Sensibilisation au Luxembourg

«L'autisme concerne une personne sur 100 au Luxembourg»

Simon Laurent MARTIN Sujet complexe qu'est l'autisme. Il concerne pourtant des milliers de personnes au Luxembourg, dont une bonne partie n'est pas encore diagnostiquée.

Le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Si le nom de cet handicap est connu de tous, il est encore aujourd'hui mal compris par une bonne partie de la population, d'où l'importance d'une journée internationale pour rappeler que l'autisme touche toutes les tranches de la population et concerne le monde entier, y compris le Luxembourg.

Au Grand-Duché, les personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique ne sont clairement pas oubliés et peuvent compter sur plusieurs associations, dont la Fondation Autisme Luxembourg (FAL). Patrick Simon, le responsable communication de la FAL, ne dit pas autre chose. Il faut dire que ce type de handicap est un enjeu majeur de la société puisqu'il concernerait 1% de la population totale du Luxembourg. «On estime donc un total d'environ 6.300 personnes concernées par l'autisme dans le pays. Toutes ne sont certes pas identifiées», précise-t-il.

En effet, il existe encore une très forte majorité de personnes qui n'ont pas fait la démarche de réaliser un diagnostic, sans savoir qu'ils vivent avec cet handicap. «Certains l'ont d'ailleurs découvert très tard, au moment même de la retraite pour certains car ils ne se sentaient pas à leur place dans la société notamment.»

Un handicap «invisible»

Mais comment peut-on définir ce handicap complexe et surtout, comment est-il diagnostiqué? «Il s'agit d'un trouble neurologique qui touche le développement normal du cerveau et qui agit sur tous les domaines des interactions sociales, de la communication. Il n'existe pas de remède, on est dans le domaine du handicap. Chez nous, on appelle ça un handicap invisible. En d'autres termes, il n'y a pas de trace physique qui puisse montrer que la personne est dans le spectre autistique», détaille le responsable communication.

On parle effectivement de spectre car l'autisme peut se traduire par de nombreuses formes. «Cela peut aller d'une personne très lourdement handicapé, qui ne communique pas et qui présente d'autres troubles à l'autre extrémité, ce qu'on appelait dans le temps «Asperger». Ce sont des gens qui sont totalement autonomes, qui travaillent, etc. Certains ont aussi une famille, des enfants, mais ils présentent toutefois des réactions, des manières qui sont typiques de l'autisme. Par exemple, cela peut être une hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux différentes odeurs ou encore des fatigues extrêmes.»

122 diagnostics l'année dernière

Encore faut-il que l'handicap soit détecté, une démarche fastidieuse, tant pour les adultes concernés ou les parents d'enfants présentant des signes. «Le diagnostic se fait sur base scientifique, avec des tests qui sont reconnus au niveau international. On sensibilise les parents sur le développement de leur enfant afin de voir s'il n'y a pas un «retard» dans la communication de celui-ci. Par exemple, s'il reste en retrait et ne joue pas avec les autres enfants, s'il n'apprécie pas le changement, etc. Ce sont des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille.»

Et dans les chiffres, comment cela se traduit-il? Le 2 avril dernier, le gouvernement a dévoilé quelques statistiques concernant les bénéficiaires de l'assurance dépendance. Il est notamment indiqué que 21% des bénéficiaires sont des femmes et 79% des hommes et que la moyenne d'âge des bénéficiaires est de 20 ans. «Mais ces données ne reflètent pas l'entièreté des bénéficiaires dans le pays donc ils sont à prendre avec des pincettes. Par exemple, les enfants ou les personnes souffrant d'un «Asperger» ne sont pas reprises dans les chiffres car elles ne sont pas dépendantes», précise Patrick Simon. Ainsi, l'année dernière, 122 personnes qui souhaitaient savoir si elles ou un membre de leur famille était atteint d’autisme ont réalisé un diagnostic. Mes collègues ont d'ailleurs remarqué que au cours de ces deux ou trois dernières années, il y avait une nette progression des demandes et des diagnostics, ou alors d'information générale sur le sujet.»

Le hic, c'est qu'il semblerait que ce ne soit clairement pas assez. «En même temps, on a aussi eu 253 demandes de diagnostics. Le temps d'attente est d'environ un an, voire plus. On a donc une liste d'attente qui est extrêmement longue alors que ce diagnostic peut être vu comme un véritable soulagement pour ces personne qui peuvent mettre des mots sur leurs troubles.»

La FAL, un acteur majeur

La Fondation Autisme Luxembourg fait partie de ces acteurs qui encadrent la prise en charge des personnes plus lourdement handicapées par leur autisme. C'est ainsi que la Fondation dispose d'un total de 6 foyers, situés à Munshausen et Rambrouch. Chaque foyer est doté d'une capacité d'accueil comprise entre 6 et 7 personnes. «Cet espace permet à chaque pensionnaire de mener une vie digne, adaptée à leurs besoins spécifiques et dans une atmosphère familiale», note la Fondation. Au total, pas moins de 39 résidents sont ainsi répartis sur les deux sites. «Notre pensionnaire le plus âgé a maintenant 71 ans. En octobre 2020, nous avons aussi ouvert un nouveau foyer qui a accueilli trois mineurs.»

Les personnes sont encadrées dans six foyers différents. Photo: Floriano Cardosi.

Mais hors de question pour la FAL de laisser les pensionnaires reclus dans leur foyer. «Certes, les personnes autistes n'aiment pas le changement mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. On réalise de nombreuses activités avec eux et cela inclut des sorties «inclusives» aux restaurants, des participations à des manifestations culturelles, etc. Le tout est de prévoir ces activités suffisamment à l'avance dans leur planning à l'aide de pictogrammes. Ils sont donc bien plus enclins à participer», sourit le responsable communication.

On a tendance à l'oublier mais la crise sanitaire, les confinements successifs, le renforcement et l'allègement des mesures covid ont eu un impact non-négligeable sur les personnes touchées par le spectre autistique. «On n'avait plus cette prévisibilité, du coup, il a fallu gérer des crises. Cela a été extrêmement compliqué pour eux et pour leurs familles, donc un gros travail a été fait par notre équipe encadrante.»

Quoi qu'il en soit, la prise en charge de chaque personne concernée se fait au cas par cas. «On a aussi des membres de notre personnel spécialisé qui rendent visite au sein des familles pour essayer de voir comment les parents peuvent au mieux préparer un environnement adapté pour leurs enfants. Nous pouvons également accueillir des jeunes une semaine afin que les parents puissent recharger les batteries. Pour les adultes, il existe notamment des groupes de compétences sociales où ils se rencontrent et échangent sur différents thèmes pour essayer de trouver des solutions entre eux et se soutenir.»

Un manque de places

Si la FAL peut compter sur le soutien du gouvernement, la Fondation doit toutefois faire face à un manque cruel de places et de personnel. Cela n'empêche pas la Fondation de se renouveler constamment en proposant de nouveaux services pour ses pensionnaires. «Cela fait deux ans qu'on a développé un service «AutiSport». Une fois par semaine, dans la salle de sport à Bridel, on permet aux personnes de tous les âges de faire du sport d'une manière structurée et encadrée. On a également remis à l'ordre du jour les «Week-ends Asperger» qui permettent à des personnes qui sont plutôt indépendantes de sortir le week-end, accompagnées d'un éducateur ou deux pour les encadrer.»

Mais la Fondation compte également sur la population luxembourgeoise. «Nous sommes ouverts à tout type de soutien. Il y a les dons financiers d'une part pour couvrir nos activités mais aussi le bénévolat d'autre part. N'importe qui peut se proposer comme bénévole à la Fondation. Cela peut être du bénévolat administratif ou encore du soutien, comme un accompagnement lors d'une sortie inclusive par exemple.»

Envie de soutenir la Fondation Autisme Luxembourg? Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour devenir bénévole sur le site web de la Fondation. Vous pouvez également faire un don via le compte en banque BCEELULL / LU82 0019 1300 0445 5000.





