Le septuagénaire a été présenté à un juge d'instruction mardi. Il est actuellement en détention préventive au centre pénitentiaire de Schrassig.

Luxembourg 2 min.

Deux personnes tuées

L'auteur présumé des tirs à Niederkorn inculpé d'assassinat

Mélodie MOUZON Le septuagénaire a été présenté à un juge d'instruction mardi. Il est actuellement en détention préventive au centre pénitentiaire de Schrassig.

Inculpé principalement d'assassinat et subsidiairement de meurtre, d'infraction à la loi sur les armes et munitions et de menaces. Voici les chefs d'inculpation dont doit répondre l'auteur présumé des tirs mortels à Niederkorn lundi. L'homme, un septuagénaire de 74 ans, a été déféré devant le juge d'instruction, qui l'a entendu ce mardi 18 octobre. «Ce dernier a émis un mandat de dépôt, l’inculpé se trouvant ainsi actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig», communique le Parquet.

Une dispute entre voisins se termine en tragédie L'auteur de la fusillade mortelle qui s'est déroulée en plein centre de Niederkorn ce lundi 17 octobre est un Portugais âgé de 74 ans. L'une des deux victimes était également portugaise.

Si le calme est revenu dans la localité luxembourgeoise, les habitants restent toujours choqués par la scène à laquelle ils ont assisté ce lundi et qui a mené au décès d'un couple, Dany Lemos (54 ans) et sa femme Aklouche (62 ans).

Suite à une série de coups de feu signalés vers 10h lundi matin dans un quartier résidentiel de Niederkorn, la police a déployé les grands moyens pour intervenir rue des Trévires.

Une relation compliquée

L'auteur présumé des coups de feu, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence comme le rappelle le Parquet, a été retrouvé et interpellé peu de temps après les faits. Selon nos collègues de Contacto, il s'agit de José Cerqueira, 74 ans. En conflit avec ses voisins, ce dernier les aurait abattus avec un fusil de chasse.



Selon un témoin de la scène, l'auteur présumé des faits aurait tiré deux coups de feu sur le mari, avant d'en tirer un troisième dans le dos de son épouse. «Après avoir confirmé qu'elle était morte, il est entré dans la maison. Ma femme m'a appelé pour me dire que des tirs avaient eu lieu dans la rue, et qu'il y avait un corps sur le sol», a raconté un voisin à nos collègues de Contacto. Selon ce dernier, depuis l'arrivée du septuagénaire dans le quartier, ce n'était que problème sur problème.



Les voisins de José et Dany ont raconté que la relation entre le couple et l'auteur présumé des tirs mortels était compliquée depuis plusieurs années et qu'elle n'a cessé de se dégrader au fil des ans.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.