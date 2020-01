L'Australie mobilise Youth for Climate, place d'Armes

Les jeunes Luxembourgeois mobilisés pour la protection du climat ont organisé un happening surprise, samedi au cœur de la capitale. Les incendies gigantesques au pays des koalas étant au cœur de leurs inquiétudes du moment.

(pj avec MJ) - La dernière fois, c'est devant la Chambre de députés que l'organisation Youth for Climate avait fait parler d'elle. Il s'agissait alors de mobiliser les parlementaires à la cause de la protection de l'environnement, ici et sur le globe tout entier. Samedi, la cause n'a pas changé mais, cette fois, c'est aux passants de la capitale que se sont adressés les jeunes militants.

Il est vrai que si, nationalement, l'annonce du récent Plan Climat du gouvernement montre que la préoccupation est partagée par le gouvernement, les feux qui détruisent actuellement une partie de l'Australie constituent un bon motif d'inquiétude, et donc de mobilisation. Dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne, les gens sont descendus dans la rue pour manifester contre les dirigeants politiques et les persuader d'agir. La manifestation organisée place d'Armes faisait écho à ce mouvement.

Dans le porte-voix des manifestants, il a donc été rappelé l'état d'urgence qui frappe non seulement l'Australie mais l'ensemble du globe. Là-bas, les incendies, en lien avec une terrible sécheresse due à une canicule rarement vécue, ont déjà entraîné des ravages sur des centaines de milliers d'hectares. Des millions d'animaux sont morts dans les flammes, des milliers de personnes ont dû quitter leur maison.

Alors que les autorités luxembourgeoises ont déjà fait savoir qu'elles étaient d'accord pour prêter main forte à l'Asutralie, les jeunes militants ont exprimé leur solidarité avec les populations frappées par les feux et pensé aux impacts sur la nature. En fin d'année, Zohra Barthélémy, une des organisatrices de Youth for climate avait promis de nouvelles actions au Grand-Duché: parole tenue, et ce n'est certainement pas la fin de cette mobilisation. Après tout, la grande manifestation du 26 septembre dernier a démontré combien la population partageait les craintes de la jeunesse.