Le bourgmestre Marc Lies (CSV) ne s'oppose plus catégoriquement à la publication du document. A condition toutefois que l'audit portant sur la découverte de détournement de fonds dans l'administration de Hesperange soit anonymisé.

L'audit d'Hesperange rendu public sous conditions

(ota avec Rita Ruppert) – «Nous n'avons rien à cacher.» Le bourgmestre de Hesperange, Marc Lies (CSV) ne s'oppose plus catégoriquement à la publication de l'audit effectué auprès de sa commune. Un document commandé par ses soins suite à la découverte, en 2019, de détournements de fonds dans l’administration locale. Deux fonctionnaires, aujourd'hui suspendus de leurs fonctions et dont un est en détention provisoire, sont soupçonnés de s'être servis dans les caisses pendant plus de 20 ans.

Le bourgmestre explique ce vendredi dans le Luxemburger Wort que «les conditions générales de PwC [l'entreprise qui a réalisé l'audit] stipulent que le contenu ne peut être publié». Néanmoins, il indique avoir renvoyé la question de la publication à la Commission d'accès aux documents. Il s'agit d'une instance administrative indépendante consultative établie auprès du Premier ministre. «Si elle nous donne le feu vert, l'audit sera rendu public immédiatement mais sans aucun nom», souligne Marc Lies.

Les failles de la comptabilité d'Hesperange confirmées PwC a rendu son rapport suite au détournement de fonds découvert au mois de juin denier. Des manquements dans le système de la comptabilité de la commune auraient permis à deux fonctionnaires d’empocher près de 3 millions d’euros.

Le conseil communal, qui a découvert le document il y a cinq semaines, se verra présenter ce vendredi après-midi, les mesures mises en œuvre sur la base des conclusions de l'audit. Par le biais d'une question parlementaire, le député François Benoy (Déi Gréng), avait demandé le 26 février, la publication de l'audit dans l'esprit de la loi pour une administration ouverte et transparente. La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), n'a pas encore réagi officiellement. Une fonctionnaire expliquait toutefois que le ministère est «plutôt d'avis qu'il faudrait rendre le document public».

Au-delà de la publication, Marc Lies rappelle que «l'audit a permis d'apporter plusieurs améliorations» qui facilitent le flux de travail et rend les transactions financières plus sûres. Les conclusions et recommandations de PwC ont également été transmises au ministère de l'Intérieur et au Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI). «Elles pourraient éventuellement être intégrées dans la réforme de la loi communale, suggère le député-maire de Hesperange.