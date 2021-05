Selon les chiffres du printemps de l'étude TNS-Plurimedia, le «Luxemburger Wort» reste le quotidien papier le plus diffusé du pays. Mais côté média, tablettes, mobile, télé ne cessent d’accroître leur influence.

L'audience des médias luxembourgeois à la loupe

L'augmentation de la consommation de télévision et d'Internet liée à la pandémie se poursuit, tout comme la forte demande de journaux, qu'ils soient imprimés ou numériques. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'étude TNS-Plurimedia pour le début d'année 2021. Le Luxemburger Wort reste donc, de loin, le plus grand quotidien du pays.

Ainsi, le «Wort» est consulté par 137.500 lecteurs chaque jour. Cela correspond à une part de marché de 26,1%. Si l'on prend également en compte les lecteurs des versions e-paper du journal, la portée totale s'élève à 149.200 personnes touchées. De quoi élever la part de marché à 28,4% de la population.

D'après les dernières estimations, Tageblatt a également pu augmenter considérablement sa portée, tandis que le journal gratuit L'Essentiel a perdu des lecteurs.

En termes de magazines, la portée du Télécran est en baisse, mais il reste clairement le leader du marché devant Revue, qui perd également en audience. Parmi les hebdomadaires, D'Lëtzebuerger Land et Woxx ont réussi à accroître le nombre de fidèles. Contacto restant le journal hebdomadaire le plus important pour la population de langue portugaise.

Sur quelle base? L'étude TNS-Ilres Plurimedia est menée pour le compte des trois plus grandes entreprises médiatiques luxembourgeoises (Editpress, IP Luxembourg / CLT-Ufa et Saint-Paul Luxembourg) avec le soutien du gouvernement. Au total, 4 000 personnes de plus de 15 ans ont été interrogées pour la mesure au cours du premier semestre.

Les gains les plus significatifs dans la sphère médiatique luxembourgeoise, par rapport à la dernière analyse de l'automne 2020, concernent les supports audiovisuels. Comme prévu, avec le confinement et le besoin d'informations sur la crise covid, le recours aux programmes de télévision ainsi que l'écoute de la radio et l'usage d'Internet ont augmenté.

RTL Radio Lëtzebuerg atteint désormais 150.700 auditeurs par jour avec une portée de 28,7% de la population. Si Eldoradio a légèrement perdu, L'Essentiel Radio, le service public Radio 100.7 et Radio Latina ont également pu élargir leur audience.

Côté télévision, la tendance à une utilisation accrue se poursuit. RTL Télé Lëtzebuerg a augmenté sa portée à 22,6%. Ses programmes sont ainsi regardés par 119.100 téléspectateurs en moyenne chaque jour.

L'utilisation d'Internet a dépassé la barre des 80% d'habitants pour la première fois. Sur ce segment, rtl.lu a pu étendre sa position dominante à 217.400 internautes (41,4%), suivi de lessentiel.lu avec 157.000 lecteurs (29,9%). En tant que premier quotidien en ligne avec une offre payante, le Luxemburger Wort en version allemande approche à peine la barre des 100.000 lecteurs/jour (19%). Une attractivité confortée par la montée des sites en version française, anglaise (Luxtimes) ou portugaise passés sous la tutelle du groupe Mediahuis depuis plus d'un an.

