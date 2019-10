Si les opérateurs intéressés pour déployer leurs émetteurs sont connus, la procédure d'attribution des spectres n'a pas encore été arrêtée. La mise aux enchères reste le scénario le plus plausible mais rien ne se fera avant l'an prochain.

L'attribution des fréquences 5G attendra 2020

Patrick JACQUEMOT Si les opérateurs intéressés pour déployer leurs émetteurs sont connus, la procédure d'attribution des spectres n'a pas encore été arrêtée. La mise aux enchères reste le scénario le plus plausible mais rien ne se fera avant l'an prochain.

Faire du Luxembourg un des premiers pays de l’Union européenne à disposer d’un Internet mobile ultra-rapide (5G) est listé comme une priorité dans l'accord de coalition. Pour assurer le passage à cette technologie, un budget public a même été prévu. Ces quelque 30 millions d'euros sur trois ans serviront à cofinancer les premiers investissements. Mais après la consultation publique organisée au printemps dernier pour lister l'ensemble des firmes intéressées par l'accès au réseau, un retard est à craindre du côté de la répartition des ondes.

L'attribution des fréquences 5G était annoncée pour fin 2019. Pourquoi ce délai ne sera pas tenu?

Pierre Goerens, conseiller à la direction Communications électroniques du Ministère d'État: «Effectivement, pour l'heure, ce n'est plus envisagé. En effet, beaucoup de candidats se sont portés volontaires pour se voir attribuer une des fréquences 5G disponibles. Que ce soit pour les bandes 700 mégahertz ou 3,6 gigahertz, nous avons d'ailleurs plus de demandes de spectre que de disponibilités.

Ce n'était pas le cas dans les cas précédents d'attribution de fréquences de téléphonie mobile. Il faut donc adapter notre procédure, mais ce sera fait pour 2020 assurément.»

Comment sera prise la décision d'accorder telle fréquence à tel opérateur?

«La mise aux enchères semble être la voie la plus plausible. Un règlement grand-ducal a déjà fixé la durée d'attribution, 15 ans et 5 années supplémentaires de renouvellement tacite, selon les critères européens. Il faut maintenant voir qui sera le plus offrant pour obtenir un droit d'émission en 5G. Mais, au risque de décevoir certains, il ne faut pas croire que ces enchères vont faire gonfler les recettes du budget de l'État. Nous n'avons au Luxembourg ni la superficie ni la population suffisante pour faire grimper les prix à des sommets, comme cela a été le cas dans d'autres grands pays.

Pour donner une idée, actuellement, les redevances liées à l'emploi des fréquences mobiles rapportent 5-10 millions d'euros aux finances luxembourgeoises.

En quoi consisterait l'autre alternative possible?

«Il s'agirait d'un beauty contest [littéralement concours de beauté]. Cette fois, il faut définir des modalités et des critères d'attribution qui permettent de sélectionner les opérateurs et les répartir selon la qualité des propositions. Il est alors possible de juger la couverture offerte, l'emploi d'une technologie de pointe, des services avancés.

Le Luxembourg avait déjà procédé de cette manière pour l'attribution de la fréquence 3G pour trancher entre deux candidatures. Mais le choix fait à l'époque avait fait l'objet d'un recours. La procédure de beauty contest peut ainsi apparaître comme moins objective que le seul argument financier de l'enchère.

Ce choix aurait-il des conséquences financières sur le montant des recettes attendu?

«Il est certain que les enchères devraient rapporter plus que le beauty contest. Car dans ce dernier cas, un règlement grand-ducal a déjà fixé les loyers annuels pouvant être réclamés. Pour la bande 700 Mhz, la facture se monte à 18.750 euros par an tandis que pour celle des 3,6 Ghz, il faut compter sur une recette de 2.000€. La différence s'explique parce que pour exploiter certains spectres les opérateurs devront investir plus pour assurer une couverture optimale; il n'est donc pas possible de demander la même somme aux uns et aux autres.»