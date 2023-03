Deuxième relève pour les membres du groupe d'intervention spécialisé «Humanitarian Intervention Team» du corps grand-ducal d’incendie et de secours

Séisme dévastateur

L’assistance luxembourgeoise en Turquie se relaye

Suite au séisme dévastateur survenu en Turquie, l’État luxembourgeois a déployé deux membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires (Humanitarian Intervention Team - HIT) du corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) en Turquie.

Le Luxembourg poursuit l'envoi de matériel d'urgence en Turquie Pour rappel, le départ d'un premier vol avec des dons de matériel d’urgence a eu lieu le 22 février. Les donations comprennent 4.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité pour un montant total de 500.000 euros.

L’un en tant qu’expert en technologies de l'information et de la communication qui a procédé à la mise en place d’un premier dispositif de la plateforme mobile de télécommunication par satellite «emergency.lu» afin de soutenir le rétablissement des services de télécommunication dans la région, et l’autre en tant qu’expert en matière de logistique. Tous deux avaient été envoyés en mission dans le cadre du partenariat du réseau IHP (International Humanitarian Partnership), dont le CGDIS est membre, afin de soutenir l'équipe d'intervention d'urgence du système des Nations unies pour l'évaluation et la coordination de catastrophes (UNDAC).

Nouvelle relève ce lundi

Après près de deux semaines de mission, le ministère de l’Intérieur et le CGDIS avaient procédé, le 19 février, à la relève des deux experts envoyés dans la zone sinistrée. Ces derniers, à leur tour, ont été relayés par deux autres experts ce lundi. «Procéder de la sorte permet, d’une part, d’assurer que la Turquie continue de bénéficier de l’assistance nécessaire tenant compte de la gravité et de l’urgence de la situation à laquelle elle fait face et, d’autre part, de préserver l’état de santé physique et psychique des experts envoyés», explique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Ainsi, par ces efforts, «l’État luxembourgeois continue de s’engager et de soutenir la solidarité européenne s’inscrivant dans le cadre de l’aide internationale fournie aux victimes de la zone sinistrée en Turquie».

