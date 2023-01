Entre ceux qui n'ont pas manqué une séance en trois ans, et ceux dont les absences ont été plus nombreuses, les élus parlementaires ont assisté, en moyenne, à 94,98 des plénières depuis juillet 2019.

Chambre des députés

L'assiduité des députés luxembourgeois passée au crible

Les députés de votre circonscription font-ils partie des élèves modèles de la Chambre? Pour le savoir, il suffit de se pencher sur la plateforme de données data.public.lu. Le site, accessible à tous, répertorie les présences et les absences des élus parlementaires au sein d'une liste, qui couvre une période allant de juillet 2019 à décembre 2022.

Et force est de constater que peu nombreux sont les députés qui brillent par leur absence. La plupart d'entre eux ont assisté à 90% des séances à la Chambre, et quatre élus ont même été présents à l'ensemble des plénières. Il s'agit de la cheffe de fraction déi Gréng, Josée Lorsché, et des députés du DP André Bauler, Claude Lamberty, et leur président de fraction Gilles Baum. Tous ont donc 234 séances au compteur, tandis que Mars Di Bartolomeo (LSAP) en affiche trois de moins, en raison d'une mission à l'étranger pour la Chambre. Le président de la Chambre, Fernand Etgen, n’a de son côté manqué que deux séances.

Plus globalement, les membres de la majorité étaient davantage présents que leurs homologues de l'opposition. Ainsi, les députés étiquetés DP, LSAP et déi Gréng ont assisté à 96% des séances, tandis que ceux des autres partis étaient présents à 94%.

Roy Reding, bon dernier

Mais même à l'intérieur de l'opposition, les disparités existent. Ainsi, quand les députés Pirate ont participé à 98,55% des plénières, les membres de l'ADR ont davantage déserté les bancs de la Chambre. Le parti de Fred Keup est en effet celui dont les députés ont raté le plus de séances, avec 88% de présence.

Un député de l'ADR se situe particulièrement en dessous de la moyenne par rapport à ses collègues de tous bords. Il s'agit de Roy Reding qui a assisté à seulement 63% des séances plénières, loin derrière les deux autres députés classés en bas du tableau, à savoir Félix Eischen et Michel Wolter, membres du CSV, qui ont tous deux manqué 20% des séances.

À noter que le député de l'ADR s'est absenté à quatre reprises sans être excusé. À part Roy Reding, seule Lydie Polfer (DP) compte une absence non excusée.

Si ces statistiques prennent en compte la présence des membres de la Chambre aux séances, elles ne font pas état de la durée de présence des députés. En effet, certains membres du Parlement n'assistent pas à l'entièreté de la plénière, qui peut durer plusieurs heures.

