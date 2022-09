La Chambre des métiers plaide pour un engagement ferme du gouvernement au niveau de l'accord tripartite pour éviter l'impact néfaste de toute tranche supplémentaire en 2023 sur les coûts salariaux.

Prix de l'énergie

L'artisanat réagit à l'accord de principe de la tripartite

La Chambre des métiers plaide pour un engagement ferme du gouvernement au niveau de l'accord tripartite pour éviter l'impact néfaste de toute tranche supplémentaire en 2023 sur les coûts salariaux.

Les réactions affluent de toute part depuis l'annonce du paquet de mesures sur lequel a débouché la tripartite, après trois longs jours de discussions intenses. Celui-ci prévoit entre autres des mesures pour freiner les prix de l'énergie et atténuer les impacts d'une inflation galopante.

La Chambre des métiers a elle aussi analysé l'accord de principe de la tripartite et ses effets sur le secteur lors de l'assemblée plénière extraordinaire du parlement de l'artisanat.

Le secteur reconnaît «la nécessité de la prise de mesures incisives de lutte contre l’inflation élevée» et salue particulièrement les mesures «énergie» pour les ménages, comme la limitation de la hausse du prix de gaz à +15% par rapport à leur niveau actuel ou la stabilisation des prix de l'électricité, et la mesure spécifique destinée aux PME.

Un taux d'inflation plus élevé que les prévisions?

Elle attire cependant l'attention sur la charge financière supplémentaire considérable que vont devoir supporter les PME artisanales, au détriment de la rentabilité, «vu les deux tranches indiciaires et l’augmentation du salaire social minimum ainsi que les risques de poussées inflationnistes supplémentaires en 2023 dues à des facteurs autres que les prix énergétiques.»

L'assemblée plénière estime également que l'inflation risque d'être plus élevée que ce que prévoit le Statec. Selon les hypothèses avancées par l'institut national de statistiques, l'inflation reculerait de 6,6% à 3,3% en 2023, dans le scénario central (le plus probable). La hausse des prix alimentaires, mais aussi d'autres biens et services, risque «d’alimenter l’inflation annuelle pour la porter à des niveaux dépassant les 3,3% prévus dans les estimations à la base de l’accord de principe», estime le Statec.

La Chambre des métiers demande par ailleurs de neutraliser l'impact néfaste de toute tranche indiciaire supplémentaire en 2023 sur les coûts salariaux.

L’artisanat insiste donc auprès du gouvernement «pour que ce dernier prenne un engagement ferme au niveau de l’accord tripartite à signer afin d’éviter tout impact sur les entreprises d’une quelconque tranche indiciaire supplémentaire en 2023 allant au-delà des deux tranches prévues.»

Le secteur demande à ce que cet engagement formel soit transposé dans une disposition légale à inclure dans le projet de loi sur le budget de l’Etat 2023 déposé au mois d’octobre.

