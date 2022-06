Après la crise sanitaire, le conflit en Ukraine a aussi des impacts négatifs sur l'activité des entreprises artisanales du pays. La Chambre des Métiers dresse un état des lieux morose dans son dernier rapport.

Rapport de la Chambre des Métiers

L'artisanat en souffrance

« Les entreprises se sentent prises entre le marteau et l'enclume », image la Chambre des Métiers pour introduire son dernier rapport, qui dresse un état des lieux morose, voire inquiétant, de l'artisanat luxembourgeois au 1er trimestre 2022. Ce rapport se base sur les réponses obtenues auprès de 1.300 entreprises artisanales, représentant 31.000 emplois dans le pays.

Hausse des prix répercutée sur les clients

Les conclusions de l'enquête confirment tout d'abord l'inflation économique en général, et des coûts pour les entreprises en particulier (prix des matériaux et frais de personnel). « Tôt ou tard, elles sont obligées de revoir à la hausse leurs prix de vente face à cette flambée des coûts. Au cours du 1ᵉʳ trimestre 2022, 51% des entreprises ont indiqué avoir augmenté leurs prix de vente. 64% des entreprises prévoient de réviser leurs prix à la hausse au 2ᵉ trimestre », détaille le rapport.

Les répercussions peuvent menacer la pérennité de certaines entreprises de construction. Rapport de la Chambre des Métiers sur l'artisanat au 1er trimestre 2022

La Chambre des Métiers insiste aussi sur un autre phénomène, antérieur à la crise du Covid-19, mais qui s'intensifie : la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Près d'un tiers des entreprises sondées affirment que leur activité est contrariée par un manque de personnel. « Le secteur de la construction semble être le plus touché par cette problématique », souligne le rapport. Un constat que nous avions déjà effectué au début de l'année 2021.

Graphique montrant la hausse des prix de certains produits nécessaires à l'activité des artisans. Source : Chambre des Métiers/Rapport sur l'artisanat au 1er trimestre 2022

Problèmes d'approvisionnement en matériaux

La construction rencontre donc toujours des difficultés pour recruter mais elle est aussi, depuis plusieurs semaines maintenant, le principal secteur confronté à la pénurie et la hausse des prix des matériaux. « Les répercussions peuvent menacer la pérennité de certaines entreprises de construction», alerte la Chambre des Métiers. «C’est notamment le cas lorsque les engagements pris dans un marché public lors de la remise de l’offre ne sont plus tenables par l’entreprise ayant remporté le marché à cause des hausses extraordinaires des prix de certains matériaux. »

Autre secteur de l'artisanat, la mécanique est aussi touchée par des « problèmes d'approvisionnement, notamment en pièces électroniques, [qui] devraient encore perdurer plus longtemps ». Et le rapport de conclure : « Indéniablement, la relance de ce secteur s’annonce moins prononcée que celle de l’artisanat en général. »

Un secteur semble passer entre les gouttes

Le domaine de l'alimentation (les boulangers par exemple) souffre, lui aussi, des conséquences de la guerre en Ukraine, de la pénurie et de la hausse des prix de certains produits en particulier : blé, huiles végétales... Seule éclaircie dans ce tableau morose de l'artisanat : les entreprises du secteur Mode, Santé & Hygiène. Après avoir fortement souffert des restrictions sanitaires et du recours des clients habituels au télétravail, « la demande devrait s’accroître à cause des facteurs suivants : la diminution du nombre d’infections au Covid-19 permet l’organisation de plus en plus d’événements ainsi qu’une présence accrue au lieu de travail. »

