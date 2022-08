Cet été encore, la Villa Vauban, à Luxembourg-ville, propose un atelier associant art et yoga. Une activité originale pour (re)découvrir le musée. Reportage.

Luxembourg 9 2 min.

La culture autrement

L'art de méditer s'invite au musée

Assis en tailleur devant un mur couvert de peintures, une petite dizaine d'élèves assistent, concentrés, au cours de «Yog'Art» de la Villa Vauban. Depuis trois ans, le musée ouvre en effet ses portes, en soirée, aux amateurs d'art et de yoga pour un atelier pour le moins atypique.

Jusqu'à la fin de l'été, deux fois par mois, Chahra Djennas propose ainsi d'associer la peinture à la méditation. Une évidence pour cette médiatrice d'art, passionnée de yoga. «C'est une véritable invitation à la déconnexion», explique la jeune femme, enthousiaste.

«Une promenade à travers l'art»

En legging et débardeur noirs, la trentenaire commence par poser le décor. «Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration», démarre-t-elle d'une voix apaisante, sur un fond de sons de la nature. Après quelques postures au sol, la jeune Luxembourgeoise entame les explications de trois à quatre oeuvres de la petite salle consacrée à l'art français autour de 1850.

9 17h30, le cours commence. Chahra invite les élèves à se détendre, tandis que les retardataires prennent place. Photo: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Pour chaque séance, Chahra choisit avec soin ce qu'elle va présenter, variant peintures, sculptures et gravures. Son objectif consiste à permettre aux participants de «mieux comprendre l'acte de création» et d'«approcher les oeuvres différemment». Avec, toujours, l'idée de proposer «une promenade à travers l'art», précise-t-elle.

Une balade que semblent apprécier ses élèves, à l'image de Vincent. Voilà quatre fois que ce «yogi» participe à ces séances. Pour le quadragénaire, faire du yoga dans un musée est pour le moins «inspirant». «Ça change !», lance, en souriant, celui qui avoue être longtemps passé devant le musée sans jamais franchir ses portes.

D'ailleurs, ce qu'il apprécie le plus, c'est le cadre. «C'est un peu comme si on avait des fenêtres sur différents extérieurs», affirme cet ancien étudiant en histoire de l'art. Quant aux oeuvres, «c'est une autre manière de les voir», précise-t-il. Car si les participants les observent de plus loin, ils restent en revanche «nettement plus longtemps devant».

A la sortie, le petit groupe semble ravi de l'expérience. Un «moment privilégié» que la plupart des yogis du jour se disent prêts à réitérer, alors que 73% des résidents, selon une récente étude du Liser, affirment ne pas avoir l'habitude de se rendre au musée.

Pour ce dernier, c'est donc un pari réussi. En sortant du cadre traditionnel, la structure attire un nouveau public. Tout en renouant avec l'un de ses principaux objectifs : être un lieu de découverte.







Les prochaines dates 08 août : From royal hands

22 août : So close to the sea Durée : 1h30

Tarif : 10 euros

Langue : anglais Le nombre de participants étant limité à huit personnes, il est préférable de s'inscrire au préalable par téléphone au +352 4796 4900 ou par email.



