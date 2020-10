Le premier avion de transport grand-ducal, de 45 m de long et 141 tonnes au décollage, s'est posé ce mercredi à l'aéroport de Luxembourg. Revivez ce moment en images.

L'arrivée en grande pompe de l'A400M

(ASdN) - L'A400M fait son show. Le premier avion de transport grand-ducal de 45 m de long et pas moins de 141 tonnes au décollage, s'est posé ce mercredi à l'aéroport de Luxembourg.



Une arrivée en grande pompe sous les yeux du ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng), le nouveau chef d'état-major de l'armée Steve Thull et tout un parterre de journalistes.



8 L'avion est arrivé mercredi à l'aéroport du Findel. Photo: Pierre Matgé

Au Findel, le gros porteur, capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4.500 km, a eu droit au traditionnel arrosage effectué par les véhicules d’incendie aéroportuaires.

L'appareil, destiné à opérer au sein d'une unité belgo-luxembourgeoise et basé à l'aéroport militaire de Melsbroek, avait effectué son premier vol le 14 avril au départ de l'usine de l'avionneur européen à Séville. L'avion, qui porte à la fois les cocardes grand-ducales et une tête de sioux, sera exploité en commun par les armées belge et luxembourgeoise au sein de la 20e escadrille du 15e wing de transport aérien.





