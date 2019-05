Les travaux d'infrastructures qui permettront au tram de circuler jusqu'à la gare centrale à l'horizon fin 2020 coûteront finalement beaucoup plus cher à la Ville de Luxembourg comme s'en sont rendu compte, lundi soir, les élus communaux.

L'arrivée du tram à la gare plus chère que prévu

(MF avec Nadine Schartz) – Le très récent lancement des travaux qui devront permettre au tram d'aller et venir entre le Kirchberg et la gare d'ici décembre 2020 impliquant depuis dimanche 5 mai le déplacement de trente-trois lignes de bus a donné du fil à retordre au conseil communal qui s'est tenu lundi soir à Luxembourg-Ville.

Un tram passera toutes les 3 minutes devant la gare En décembre 2020, le tram circulera de Luxexpo jusqu'à la gare centrale à raison d'une rame toutes les 3 minutes. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Le 13 mai débuteront les travaux sur la partie étroite de l'avenue de la Liberté.

A l'ordre du jour, le vaste plan de renforcement et de renouvellement des réseaux souterrains nécessaire avant que ne puisse être coulée la plateforme sur laquelle circuleront plus tard les rames dans le quartier de la gare.

Les travaux d'infrastructures, avenue de la Liberté. Photo: Guy Jallay

La mise en place et le renouvellement des canalisations d'eau, des réseaux de gaz et d'électricité, du système de chauffage urbain et la pose des câbles à fibres optiques sur le tronçon entre la place de l'Etoile et la place de Paris coûtent à la Ville 2,47 millions d'euros. Il s'agit du lot 4 (entre la place de Paris et la rue de Strasbourg) et du lot 5 (de la rue de Strasbourg au parvis de la gare).



Du changement pour les bus à la gare En raison de l'extension du réseau tram autour de la gare centrale à Luxembourg, 33 lignes de bus seront déplacées à compter de ce dimanche 5 mai.

Luxtram a mis les travaux en adjudication tandis que le conseil municipal doit approuver les dépenses prévues pour cinq lots de travaux. Dans ce contexte, le conseiller (DP) Claude Radoux a critiqué lundi soir le manque de communication entre Luxtram et le ministère des Infrastructures, voire des CFL avec la Ville de Luxembourg. Beaucoup de choses ne sont pas précisées ou présentées en détail ce qui est «frustrant». Il est important de s'asseoir à une même table pour travailler ensemble, estime le conseiller.



Trois millions d'euros en plus...



La mauvaise nouvelle arrivée sur la table du conseil concerne les lots de 1 à 3 qui ont permis de faire circuler un tram jusqu'à la place de l'Etoile. Le même conseil municipal avait approuvé le 26 mars 2018, l'enveloppe prévisionnelle de 6,6 millions d'euros pour rénover les infrastructures souterraines dans cette zone.



Au final, les coûts réels se chiffrent à 9,6 millions d'euros! Soit un coût supplémentaire de plus de trois millions d'euros dû au fait que Luxtram s'était basé sur le prix des travaux routiers entre le rond-point de Serra au Kirchberg et la place de l'Etoile.



Le tracé du futur tram rapide se dessine Lancée en mars 2018, l'idée de relier directement le Kirchberg à Belval via Esch-sur-Alzette commence à prendre forme. Du moins, au sein du ministère de la Mobilité et des communes concernées, puisque le projet ne doit pas devenir réalité avant 2035.

Mais comme l'a expliqué la conseillère (CSV) Claudine Konsbruck, au moment de l'ouverture des enveloppes d'offre pour la section suivante, une augmentation moyenne de 45 % du prix a été constatée. Après quelques discussions, le conseil communal a approuvé au final la somme, à contrecœur, comme l'ont fait remarquer certains conseillers.