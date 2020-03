Au centre militaire de Diekirch mais aussi à l'état-major à Luxembourg, la lutte proactive contre le coronavirus entraîne des changements qui touchent l'hygiène et l'organisation du travail en interne et limite au maximum les interactions avec l'extérieur.

L'armée se protège face à l'ennemi invisible

Avant de raccrocher définitivement son uniforme dans un peu plus de six mois et laisser sa place à Steve Thull, le chef d'état-major, le général Alain Duschène, ne pensait sûrement pas devoir faire face à un ennemi invisible, potentiellement dangereux pour ses troupes. Pour l'heure, aucun membre de l'armée n'a été infecté par le virus. Ni au Luxembourg, ni en mission à l'étranger. Et wort.lu a eu confirmation qu'aucun militaire luxembourgeois ne se trouve actuellement en mission dans une zone à risques.

Alors que le coronavirus se propage au Luxembourg et bouleverse le quotidien de nombreuses familles, l'armée ne renverra pas ses 1.000 Hommes chez eux mais a mis en place des «mesures et plans de continuité des activités, afin de garantir son opérationnalité», assure Karen Tsang, adjointe au service communication de l'armée.

Le Luxembourg n'échappe pas au coronavirus Avec des dizaines d'infections officiellement recensés, le Grand-Duché a choisi de prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation du covid-19. Des mesures qui impactent le quotidien des 614.000 résidents et des 200.000 frontaliers du pays.

Tous les soldats «doivent se désinfecter les mains à chaque fois qu'il pénètre dans un bâtiment. Nous suivons les recommandations du ministère de la Santé et on ne se serre plus la main», assure la conseillère-adjointe.

«Europe Defender 2020»

Pour assurer la continuité du travail dans les bureaux et services techniques au Herrenbierg, l'armée a réorganisé entièrement ses différents départements en équipes séparées. En pratique, la moitié d'une équipe est priée de télétravailler ou est déplacée dans d'autres locaux pendant que l'autre moité reste au service. Une façon d'éviter de perdre toute une équipe en cas de contamination par le virus.

Le Centre militaire ne ferme pas complètement ses barrières mais limite au maximum les entrées. De sorte que les visites régulières d'écoles, de militaires venant de l'étranger et même de délégations ministérielles n'auront plus lieu jusqu'à nouvel ordre. Par contre, «a priori», l'armée luxembourgeoise maintient pour l'heure son engagement pour participer aux manœuvres «Europe Defender 2020» qui doit rassembler 40.000 soldats de l'Otan dans dix états européens entre avril et juin.