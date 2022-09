Le Luxembourg a commandé de nouveaux véhicules blindés de reconnaissance. Ils offrent une charge utile plus importante et peuvent échapper plus rapidement aux tirs croisés.

Une modernisation pour plus de sécurité

L'armée se dote de 80 nouveaux véhicules d'intervention

L'armée luxembourgeoise poursuit sa modernisation. 367 millions d'euros seront consacrés à l'achat et à l'entretien de 80 nouveaux véhicules blindés de reconnaissance, appelés «Command Liaison and Reconnaissance Vehicles» (CLRV). Jeudi, le ministre de la Défense François Bausch (Déi Gréng) a signé un contrat commun avec la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), dont l'aide logistique pour l'acquisition des nouveaux véhicules CLRV a été interprétée par le ministre de la Défense comme un nouveau jalon de «l'excellente collaboration» entre le Luxembourg et la NSPA.

«Le Luxembourg est un petit pays. Avec nos ressources limitées, nous n'aurions pas pu effectuer cet achat seuls», a ajouté le ministre Bausch, en louant le travail de la NSPA, dont le siège se trouve à Capellen. Celle-ci ne brille pas seulement par son rôle stratégique de soutien de l'armée luxembourgeoise, mais aussi par sa fonction d'employeur important dans le pays hôte. «La contribution du Luxembourg à l'OTAN est extrêmement importante. Nous saluons la démarche de l'armée luxembourgeoise de se moderniser afin de répondre aux critères imposés par l'OTAN», a expliqué la directrice générale de la NSPA, Stacy Cummings, pour illustrer l'importance du Luxembourg pour l'alliance militaire.

Conçu par General Dynamics European Land Systems, l'"Eagle V" pèse neuf tonnes et atteint une charge utile de 2,5 tonnes. Photo: MAEE / EMA

La modernisation est devenue une nécessité

En 2021, la loi de financement pour les nouveaux véhicules de reconnaissance a été votée. A l'époque, la situation géopolitique était bien différente de celle de 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février de la même année. «La situation a changé. L'Europe doit redoubler d'efforts pour assurer une plus grande sécurité. La situation géopolitique actuelle souligne plus que jamais cette nécessité», a déclaré le ministre pour justifier l'acquisition des nouveaux véhicules de reconnaissance.

Selon le général Steve Thull, les anciens modèles «AM General HUMVEEs» et «KMW Dingo 2 Protected Reconnaissance Vehicles» sont de plus en plus vieillissants. Selon lui, les coûts d'éventuelles réparations sur les 90 véhicules existants jusqu'à présent (42 «Hummer» et 48 PRV) n'étaient pas supportables «pour des raisons économiques». Depuis 2017, des discussions ont lieu avec la NSPA sur la définition de critères sur lesquels se baserait l'acquisition de nouveaux véhicules. La garantie de l'interopérabilité de la nouvelle flotte terrestre est devenue le principal critère lors des discussions avec la NSPA.

«L'Europe n'est pas un pays avec une seule industrie de défense. Il est donc plus compliqué de se coordonner avec d'autres pays, c'est pourquoi l'interopérabilité doit être au cœur de nos efforts», ajoute François Bausch.

Stacy Cummings (à gauche), la directrice générale de la NSPA, le ministre de la Défense François Bausch (au milieu) et le général Steve Thull (à droite) après la signature du contrat. Photo: Chris Karaba

Première livraison en décembre 2024

Plus grand que les modèles PRV précédents, le nouveau véhicule «Eagle V» atteint une charge utile de 2,5 tonnes, soit 0,5 tonne de plus que son prédécesseur. Avec une puissance de 285 chevaux, le nouveau véhicule de reconnaissance est beaucoup plus rapide et garantit ainsi une plus grande sécurité. Si le véhicule est sous le feu, il peut échapper plus rapidement aux tirs croisés grâce à sa mobilité accrue. Une particularité soulignée par le général Steve Thull est la séparation claire entre la ligne de tir et la ligne de visée: «Si nous nous approchons avec le véhicule, nous pouvons observer à droite et à gauche ce qui se passe autour de nous sans avoir l'air d'être une menace».



Le processus d'acquisition des nouveaux véhicules d'intervention a été pris en charge par la NSPA. Trois entreprises de l'industrie de la défense ont été impliquées dans le processus : General Dynamics European Land Systems (Suisse) a développé le véhicule «Eagle V», Herstal (Belgique) était responsable de l'armement du véhicule, Thales et Scorpion (France) du développement des systèmes de communication. Thales (Belgique) a été chargé d'intégrer les systèmes de communication et l'armement dans le véhicule.

Sur les 367 millions d'euros alloués au développement des véhicules par la loi de financement du 17 décembre 2021, 226 millions seront consacrés à l'acquisition de la technologie - le reste servira à la maintenance sur une période minimale de 15 ans. Les dix premiers véhicules devraient être livrés fin 2024, 30 autres en juillet 2025 et les 40 véhicules restants en juillet 2026.

