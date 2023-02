L'armée luxembourgeoise participe avec l'A400M à des missions d'aide dans la région turque touchée par le tremblement de terre.

Après le tremblement de terre

L'armée luxembourgeoise vole au secours de la Turquie

Michèle GANTENBEIN L'armée luxembourgeoise participe avec l'A400M à des missions d'aide dans la région turque touchée par le tremblement de terre.

Le Luxembourg participe avec l'avion militaire A400M à l'aide internationale dans la région du tremblement de terre turc. Comme le ministère des Affaires étrangères l'a expliqué lundi au Luxemburger Wort, l'unité belgo-luxembourgeoise A400M a effectué quatre missions depuis le tremblement de terre d'il y a sept jours dans le cadre d'une grande mission B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) - de Melsbroek en Belgique à la ville turque d'Adana. Cette ville se trouve à 170 kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre.

Des sauvetages miraculeux une semaine après le séisme Les sauveteurs ont extirpé davantage de survivants des décombres, une semaine après le puissant séisme qui a fait plus de 33.000 morts en Turquie et en Syrie, selon un bilan appelé encore à s'aggraver, selon l'ONU.

Lors de ces missions, il a été fait appel à des membres d'équipage et à des avions A400M tant belges que luxembourgeois. L'armée luxembourgeoise fait partie intégrante de l'unité A400M et les pilotes et loadmasters luxembourgeois remplissent les mêmes missions que leurs collègues belges, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Personnel médical et matériel

Lors de ces missions, une équipe médicale d'urgence a été amenée dans la région du séisme ainsi que du matériel médical, dont un hôpital de campagne. Aucun personnel militaire luxembourgeois n'a été déployé sur place. L'ensemble du personnel navigant est rentré au Luxembourg après les missions, précise encore le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de la semaine dernière, le Luxembourg avait déjà envoyé deux membres de l'Humanitarian Intervention Team (HIT) ainsi qu'un expert en logistique du Corps général d'incendie et de secours (CGDIS) dans la zone sinistrée.

En outre, le gouvernement luxembourgeois a mis à disposition près d'un million d'euros d'aide humanitaire directe immédiatement après le séisme.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.