La Défense participera à la mission d'assistance militaire de l’UE pour l'Ukraine, qui doit former des milliers de membres des forces armées ukrainiennes.

Luxembourg 3 min.

Aussi présente en Roumanie

L'armée luxembourgeoise formera les soldats ukrainiens

Simon MARTIN La Défense participera à la mission d'assistance militaire de l’UE pour l'Ukraine, qui doit former des milliers de membres des forces armées ukrainiennes.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Luxembourg est en première ligne en termes de soutien logistique, financier et militaire. La Défense a fourni ou commandé, jusqu'à présent, des équipements létaux et non létaux d'une valeur de 74,4 millions d’euros, ce qui représente plus de 16% de son budget de défense pour soutenir les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, tout récemment, la Défense a décidé de fournir à l'Ukraine des véhicules blindés du type HMMWV (Hummer) supplémentaires, avec des pièces de rechange.

«Depuis deux ans, tous les défis ont été menés à bien» Steve Thull occupe la fonction de chef d'état-major depuis le 29 septembre 2020. Il dresse un bilan de l'action de l'armée luxembourgeoise et revient sur le conflit en Ukraine, avec notamment les derniers incidents en Pologne.

Outre cette colossale manne financière, on apprend aujourd'hui que l'armée luxembourgeoise prendra une autre part active dans le conflit, sur le terrain cette fois. Car dès 2023, l'armée participera à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour l'Ukraine (EUMAM Ukraine), avec d'autres partenaires internationaux comme les États-Unis et Royaume-Uni.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Une mission de formation des soldats ukrainiens

Concrètement, la mission prévoit la formation d'environ 12.000 membres des forces armées ukrainiennes via un entraînement collectif ainsi que de 2.800 membres des forces armées via un entraînement spécialisé, et cela, d'ici au printemps 2023. «Cette mission de nature flexible, modulaire et calibrée en fonction de l'évolution de la guerre et des besoins ukrainiens, est limitée à deux ans et opérera au sein de deux centres de commandement de terrain tactiques, l'un situé en Pologne, l'autre situé en Allemagne. En sus, les entraînements et formations, qui jusqu'à présent se sont déroulés de façon bilatérale entre l'Ukraine et les différents États membres, seront dorénavant coordonnés par l'état-major de l'UE», détaille la Défense dans un communiqué.

C'est donc dans ce contexte qu'un seul militaire luxembourgeois participera donc à l'effort de formation des soldats ukrainiens. Celui-ci sera déployé au poste de l'InfoManager en Allemagne. Un poste vital et ô combien important puisque le concerné devra contribuer à la bonne circulation de l'information tant interne qu'externe et assurer donc l'efficacité opérationnelle de la mission. «La durée de la participation luxembourgeoise sera de 24 mois, donc pendant la durée entière la mission. Il est également envisagé d'appuyer les offres de formation et d'entrainement spécialisés de l'armée belge, et le cas échéant d'autres armées partenaires, en 2023 moyennant la mise à disposition temporaire d'instructeurs spécialisés luxembourgeois. Ces formations se dérouleront sur le sol de la Belgique ou d'un autre État membre».

Asselborn pour l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen Le gouvernement luxembourgeois soutiendra Bucarest au niveau de l'Union européenne.

Rappelons également que l'armée luxembourgeoise sera déployée en Roumanie dans le cadre des activités de vigilance renforcée de l'OTAN (Enhanced Vigilance Activities). Un détachement de 25 hommes intégrera le nouveau battlegroup au sein d'un bataillon multinational. Celui-ci comprend notamment des militaires originaires de la Belgique, de la France et des Pays-Bas. La mission Enhanced Vigilance Activities couvre les territoires polonais, bulgares et roumains. Là, les bataillons concernés contribuent aux missions de défense aérienne du flanc oriental de l'alliance atlantique.

Une mission de 28 mois

Les militaires grand-ducaux seront mobilisés pour une durée de 28 mois. «La mission des membres de l'armée consiste à participer avec un peloton de reconnaissance léger, intégré dans une compagnie néerlandaise ou belge, ainsi qu'éventuellement avec des postes d'état-major ou de soutien opérationnel, administratif, logistique ou médical», précise la Défense.



Documenter les crimes de guerre avec des scanners 3D L'aide du Luxembourg à l'Ukraine est multiple. Les deux parties ont expliqué ces jours-ci pourquoi la livraison de 30 scanners 3D est si importante.

Comme indiqué dernièrement dans nos colonnes, il a donc été décidé de ne pas prolonger la présence des militaires luxembourgeois au Mali au-delà du 31 décembre 2022. Le rapatriement des derniers militaires luxembourgeois détachés est prévu au plus tard le 1er décembre prochain. Les militaires seront ensuite réaffectés au Mali.

Par contre, la Défense a également annoncé le retrait du seul militaire luxembourgeois actuellement affecté en Irak, dans le cadre de la mission de l'OTAN. Celui-ci sera quant à lui réaffecté à la mission roumaine.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.