En plein crise sanitaire, des vols de matériel médical ont eu lieu. Le gouvernement a donc fait appel à l'armée afin d'assurer l'approvisionnement des hôpitaux et du secteur de la santé en général.

L'armée en renfort pour sécuriser le matériel médical

Olivier TASCH

«Les nouvelles livraisons de matériel médical vont être stockées dans un endroit secret et surveillées par l'armée», a annoncé, ce mardi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP). La disponibilité de ce matériel apparaît évidemment comme vitale, d'autant plus que des vols ont déjà été constatés par les autorités.

Les livraisons en route vers le Grand-Duché de masques de protection, désinfectants et autres équipements respiratoires seront donc prises en charge par l'armée. La livraison sera aussi assurée par des soldats. Ainsi, 120.000 masques de protection seront distribués en priorité à des catégories de métiers bien définies: médecins, infirmiers, pharmacies, dentistes, kinés, laborantins ou encore services de soins à domicile.

Le Luxembourg en état d'urgence Le Premier ministre a annoncé ce mardi devant le Parlement que le pays sera placé en «état de crise» pour un maximum de trois mois. Il s'agit d'une disposition constitutionnelle qui permet au pouvoir exécutif de prendre des décisions rapides et éventuellement contraires à la loi existante.

L'augmentation de la capacité des hôpitaux est également à l'ordre du jour, en particulier pour les urgences. L'installation d'infrastructures est ainsi prévue autour du CHL. De nouvelles capacités pourraient également être créées dans les halls de Luxexpo au Kirchberg. Les trois maisons médicales du pays ouvriront dès aujourd'hui à 10.00h, afin de séparer les flux de patients. «Il s'agit d'établir un standard de sécurité», explique la ministre de la Santé.

Des tests systématiques pourront être effectués dans ces structures habituellement destinées à soulager les services d'urgences des hôpitaux. La maison médicale du centre sera également déployée dans les bâtiments de l'INS (Institut national des sports) au Cents, actuellement vides. Pour les consultations médicales, les généralistes devront basculer le plus possible sur la télémédecine et orienter les cas en conséquence. Une salle d'attente virtuelle - projet qui dormait dans les cartons du ministère de la Santé - sera rapidement créée à cet effet.