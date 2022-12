L'amour des habitants de la zone euro pour l'argent liquide comme moyen de paiement diminue. La pandémie a accéléré la tendance à payer par carte.

Étude de la BCE

L'argent liquide perd de son importance pour les paiements au Luxembourg

L'amour des habitants de la zone euro pour l'argent liquide comme moyen de paiement diminue. La pandémie a accéléré la tendance à payer par carte.

(dpa/ ThK) - Selon les estimations de la Banque centrale européenne (BCE), les consommateurs de la zone euro accordent de plus en plus d'importance aux paiements sans billets ni pièces.

Certes, l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus utilisé à la caisse des magasins, comme le montre une étude de la BCE publiée mardi. Mais en termes de valeur, les paiements par carte ont pour la première fois dépassé les billets et les pièces. La pandémie de covid-19 a accéléré la tendance des moyens de paiement électroniques.

L'argent liquide protège la sphère privée

Selon l'étude, 59% des transactions au point de vente ont été effectuées en espèces cette année. Il y a trois ans, ce chiffre était encore de 72%. Les billets et les pièces restent donc le moyen de paiement le plus utilisé dans les magasins pour les petites sommes. La majorité des consommateurs (60 %) estiment qu'il est important d'avoir de l'argent liquide comme option de paiement afin de garder une trace de leurs dépenses et de protéger leur vie privée.

En revanche, les consommateurs de la zone euro paient le plus souvent des montants plus importants par carte. La part des paiements par carte dans les transactions a augmenté de 9% par rapport à la dernière enquête de 2019, pour atteindre 34%, les consommateurs privilégiant les paiements sans contact. Les cartes sont en effet considérées comme plus rapides et plus faciles à utiliser.

Une bonne moitié des transactions au Luxembourg par carte

C'est à Malte que les billets et les pièces sont les plus appréciés. En termes de nombre de transactions et de valeur des paiements, les billets et les pièces y dominent toujours. Au Luxembourg, un peu plus de la moitié des transactions (52 %) ont été réglées par carte. Dans la zone euro, c'est le troisième taux le plus élevé après la Finlande (70 %) et les Pays-Bas (67 %).

Selon la BCE, le paiement mobile, par exemple par smartphone, gagne certes en importance parmi les habitants de la zone euro. Mais la part n'est pour l'instant que de 3% des transactions et de 4% en valeur. Là aussi, le Luxembourg se trouve dans le groupe de tête avec plus de 5%.

La part des achats en ligne dans l'ensemble des transactions quotidiennes de la zone euro est passée à 17%, contre 6% en 2019. «La BCE s'engage à ce que les consommateurs puissent choisir librement leur mode de paiement, à la fois maintenant et à l'avenir», a assuré Fabio Panetta, membre du directoire. «Avec notre engagement en faveur de l'argent liquide et notre travail en cours sur un euro numérique, nous voulons nous assurer que le paiement avec de l'argent public est toujours une option».



