L'Archevêché vend le futur siège du Wort

Jean-Michel HENNEBERT L'Eglise annonce mardi la cession de l'immeuble de bureaux construit à Howald au fonds d'investissement «Sarasin sustainable properties – European cities». Le site doit héberger dans les prochains mois les rédactions du premier quotidien du pays.

Moins d'un an après la cession du groupe Saint-Paul Luxembourg au groupe belge Mediahuis, l'Archevêché vend également le bâtiment dédié à accueillir le futur siège du Luxemburger Wort. Dans un communiqué publié mardi, Lafayette SA, société en charge de la gestion du portefeuille immobilier de l'Eglise catholique luxembourgeoise, indique que les 14.000 m2 de l''immeuble «Show» ont été vendus au fonds d'investissement «Sarasin sustainable properties – European cities».

A savoir nue joint-venture entre Catella Real Estate AG, filiale du groupe suédois Catella gérant «4,3 milliards d'euros d'actifs», selon le communiqué officiel, et la banque privée suisse J. Safra Sarasin. Sans surprise, le montant de la transaction n'a pas été précisé. Seule l'indication que «1.450 m2 de surface de bureaux sont encore disponibles à la location» vient compléter l'annonce qui vante un site «dans un quartier en pleine mutation».

Contacté mardi par la rédaction, Paul Peckels, directeur général de Saint-Paul Luxembourg, indique que «cette vente ne change rien au contrat qui lie le groupe à la société propriétaire du bâtiment, les rédactions déménageront bien comme prévu et ne seront pas impactées par cette décision.» Le départ du site de Gasperich, occupé depuis les années 1970, concerne également Télécran, Luxtimes, Contacto et Radio Latina, sans oublier les équipes de Wortimmo et de Regie.

Pour mémoire, l'annonce du déménagement du Luxemburger Wort de ses locaux de Gasperich vers Howald avait été réalisée en juillet 2017 et s'intégrait alors dans une logique d'investissements immobiliers. Outre la construction du bâtiment «Show», Lafayette a notamment en charge la rénovation envisagée du Centre Convict ainsi que la conservation d'une chapelle située sur le site de l'avenue Marie-Thérèse et du palais de l'archevêque.

