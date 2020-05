Si la réouverture des plaines de jeux pour les enfants figure parmi les 12 propositions retenues par la Commission parlementaire, une large majorité des demandes concerne également les conséquences économiques de la crise du coronavirus.

L'après covid-19 au menu des pétitions

Si la réouverture des plaines de jeux pour les enfants figure parmi les 12 propositions retenues par la Commission parlementaire, une large majorité des demandes concerne également les conséquences économiques de la crise du coronavirus.

(ER avec M.K.) - L'après-covid était au centre des discussions qui ont été menées au sein de la commission présidée par Nancy Kemp-Arendt (CSV). Ainsi dans la pétition «Juste récupération», la requérante Maria Rosario plaide pour un plan de sauvetage plus durable pour l'économie luxembourgeoise. Une approche qui devrait notamment inclure des réductions de CO2 afin de protéger l'environnement selon le Luxemburger Wort.

La pétition 1599 concerne l'Horesca. Les cafés et restaurants ont énormément souffert durant la pandémie de covid-19 et si le secteur a été soutenu par des mesures temporaires, l'auteur souhaite que la TVA soit réduite de 17 à 7,5%. Ce dernier propose également que les cotisations sociales à la charge des employeurs soient annulées d'ici 2021. Quant aux loyers, ils devraient annulés pour la période de fermeture de l'établissement. La pétition 1612 va dans le même sens et demande que la TVA dans l'Horesca soit réduite à 3% jusqu'en 2025.

Le déconfinement facultatif soumis à votre accord Ouverture des centres sportifs pendant l'état de crise, un confinement laissé à discrétion ou encore la suspension du treizième mois pour les membres de la fonction publique, voilà quelques thèmes des pétitions qui ont été mises en ligne ce vendredi sur le site de la Chambre.

Dans la pétition 1603, le pétitionnaire demande que l'avantage fiscal pour la construction et la rénovation d'une maison soit doublé. Il existe actuellement un taux d'imposition réduit de 3% pour les investissements jusqu'à 50.000 euros, l'auteur souhaite que cette limite d'investissement soit fixée à 100.000 euros.

La pétition 1609 demande l'ouverture de négociations entre le Luxembourg et ses pays voisins. Le but est de permettre aux frontaliers d'effectuer 50% de leur travail à domicile. Les agents de sécurité sont également au centre de la pétition reformulée 1590, le requérant demande la reconnaissance légale de la profession.



Enfin une pétition appelle à la réouverture des terrains de jeux pour enfants. La personne à l'origine de cette demande précise que les plaines ont été rouvertes en Belgique.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.