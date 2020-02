Le semaine s'ouvre avec une visite de haut vol puisque Michel Barnier fera le point sur le Brexit. Elle se clôturera sur une note plus légère avec l'ouverture du carnaval de Venise.

L'après-Brexit, le droit des enfants et le carnaval au menu

La semaine commence sur les chapeaux de roues avec la venue, ce lundi, de Monsieur Brexit, le Français Michel Barnier. Le chef de la taskforce pour les relations avec le Royaume-Uni sera d'abord reçu par le Premier ministre, Xavier Bettel, au château de Senningen. Direction ensuite la Chambre, où le négociateur en chef poursuivra, avec les députés, la discussion sur la future relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE.

Avant cela, dans la matinée de lundi, Jean Asselborn, présentera le bilan en matière d'immigration et de l'asile pour 2019. Pour rappel, depuis 2015, plus de 2.000 personnes ont introduit chaque année une demande de protection internationale au Luxembourg.

Mardi, le Parlement devrait avaliser la création de l'«Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher», le défenseur des droits de l'enfant. Il sera rattaché à la Chambre, laquelle devra obligatoirement prendre son avis pour toute élaboration d'une loi ayant un impact sur les mineurs.

Mercredi se déroulera une cérémonie de commémoration à l'occasion du 75e anniversaire de la libération de Vianden en présence du Grand-Duc. Une couronne de fleurs en l'honneur des 11 soldats du 1255th Engineer Combat Battalion, tombés pendant les opérations de la libération de la ville. Suivra une séance académique au château.

Le 12 février 1945, Vianden est libérée comme dernière localité du pays. Crédit: Antoine Crimée

Jeudi la neuvième chambre du tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne européenne se penche sur l'affaire des amendes infligées à Google par la Commission européenne. Le géant du net est accusé de ne pas avoir joué le jeu de la concurrence.



Jeudi encore sera dévoilé le programme de la 3e édition du Pavillon Réalité Virtuelle organisé par le Film Fund Luxembourg. Il prendra ses quartiers à Neimënster lors de la 10e édition du Luxembourg City Film Festival (5 au 15 mars). Le Pavillon RV avait attiré près de 2.000 curieux en 2019.



La réalité virtuelle est une expérience immersive, parfois déroutante. Photo: Chris Karaba

Vendredi s'ouvre à Neimënster l'exposition «Portugal et Luxembourg. Pays d'espoir en temps de détresse - Devoir de mémoire». Il est notamment question de l'exil de Luxembourgeois après l'invasion du 10 mai 1940. Parmi eux notamment, la famille grand-ducale. L'exposition est d'ailleurs placée sous le haut patronage du couple grand-ducal et du président de la République portugaise et se déroulera jusqu'au 10 mai.

Samedi s'ouvre le carnaval de Venise qui attire des milliers de visiteurs chaque année dans la cité des Doges. Les festivités masquées et costumées se prolongeront jusqu'au 25 février.