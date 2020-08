C'est par la porte de la Chambre des députés que la question revient faire débat. Elle sera au centre, lundi, de la Conférence des présidents de groupe au Parlement. Cela à l'initiative du gouvernement.

Luxembourg 3 min.

L'application corona refait parler d'elle

Patrick JACQUEMOT C'est par la porte de la Chambre des députés que la question revient faire débat. Elle sera au centre, lundi, de la Conférence des présidents de groupe au Parlement. Cela à l'initiative du gouvernement.

Depuis fin juin, une application de tracing covid-19 circule déjà au Grand-Duché. Mais elle n'est pas d'initiative nationale. Il s'agit de la Corona-Warn-App, programme développé depuis l'Allemagne et l'Institut de santé Robert-Koch. Mais se pourrait-il que finalement le gouvernement luxembourgeois ait choisi de développer son propre logiciel téléchargeable? Le fait qu'il est inscrit à l'ordre du jour de la réunion de rentrée de la Conférence des présidents, à la Chambre, le laisse supposer.

«Et je suis aussi curieux que vous et tout le monde d'entendre ce que le gouvernement a à nous dire à ce sujet», jure le président de la Chambre Fernand Etgen (DP). Promis, il n'en sait pas plus. Mais il admet que pour cette visioconférence du 31 août, pas un représentant de groupe politique ne devrait manquer à l'appel «tant le sujet est important». Gilles Baum (DP), Martine Hansen (CSV), Josée Lorsché (Déi Gréng) et Georges Engel (LSAP) vont donc, eux aussi, découvrir le plan de la Direction de la Santé.

Scepticisme face à une éventuelle «application corona» Soucieux de la protection des données personnelles, le gouvernement pose un regard critique sur les programmes destinés au traçage et à la surveillance du covid-19. Quand bien même ce genre d'outil pourrait s'avérer très utile dans une stratégie de sortie de crise graduelle.

Car il se peut que sur la question, le Premier ministre ait quelque peu évolué. En avril, Xavier Bettel avouait sa réticence à mettre en place une application de ce genre. Son argument d'alors était les doutes portés sur la protection des données personnelles intégrées par les utilisateurs.

Mais avril est loin maintenant... Et, depuis, l'épidémie a non seulement fait 124 victimes, plus de 6.500 infectés dans le pays mais aussi sérieusement pesé sur l'activité du pays. Le covid-19 et ses dégâts sont donc à suivre à la trace pour éviter tout nouveau confinement -même partiel- de l'économie.

Chez les voisins En France, après un démarrage en trombe au printemps dernier, l'application Stop Covid plafonne autour des deux millions de téléchargements. Mais bien moins d'utilisateurs. Le gouvernement a d'ailleurs invité, fin août, les Français à faire ce geste permettant à chacun de savoir s'il a été en contact à risque avec un infecté covid. En Belgique, courant septembre, une application nationale (Coronalert) sera mise à disposition du public sur les plateformes Apple et Google.

D'ailleurs, une première évolution dans le discours avait été enregistrée chez le Premier quand la Corona Warm-App avait été lancée. Le Luxembourgeois avait alors notamment affirmé, qu'à ses yeux, seule une application qui pouvait fonctionner au-delà des frontières pourrait être considérée. Avec un mécanisme d'échange d'informations anonymisé.

Ce n'était donc plus un non ferme à l'arrivée possible d'une application au Grand-Duché mais ouvert aux données des frontaliers. Particularisme du pays oblige.

La ministre et la Direction de la Santé ont-ils opté pour rejoindre le modèle allemand? En tout cas, Paulette Lenert (LSAP) ne l'avait pas évoqué lors de la présentation de la nouvelle stratégie sanitaire. Une appli propre au Grand-Duché a-t-elle déjà été mise en production? Ou est-ce simplement pour prendre le pouls des députés que le gouvernement propose d'aborder à nouveau la question? Réponse lundi après-midi. «Mais je trouve déjà que cette présentation constitue un excellent réflexe démocratique», conclut le président de la Chambre, impatient d'en savoir plus.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.