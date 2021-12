Après des records de fréquentation sur les sites publics, le ministre de la Digitalisation a encore plein de surprises dans sa hotte. Des ''cadeaux'' distribués l'an prochain.

L'appli GouvID attendue pour 2022

Période de fêtes oblige, Marc Hansen (DP) n'est pas venu les mains vides à la 15ème édition du Gala IT One. Le ministre chargé de la Digitalisation avait des (bons) chiffres à présenter sur l'action publique en matière de services publiques numériques. Il est vrai qu'avec la crise covid, les habitants comme les les chefs d'entreprise, les salariés comme les familles, ont été menés à se tourner souvent vers les différents sites des administrations. Une bascule 2.0 que le ministre a bien l'intention d'accentuer encore.

Mais avant les promesses, du concret. La plateforme MyGuichet.lu? Elle a battu son record de consultations cette année. «Plus de 3,1 millions de transmissions de démarches administratives ont été effectuées», a ainsi dévoilé le ministre. Et il reste encore trois semaines pour confirmer cet élan. Mais entre les rendez-vous vaccination et leurs résultats, les demandes d'aides spécifiques aux uns et aux autres, nul doute que le score de 2021 va être élevé.

D'ailleurs, l’application mobile MyGuichet.lu a été téléchargée plus de 150.000 fois, depuis son lancement en juillet. Beaucoup, mais rien en comparaison de CovidCheck.lu. Le dispositif de contrôle sanitaire a ainsi été enregistré sur près de 400.000 appareils. Et cela depuis juin seulement. Là encore, avec le renforcement du dispositif 2G-3G (en entreprises ou dans la fonction publique), nul doute que l’application va encore multiplier les téléchargements...

Bref, ne manquait plus que la Commission européenne classe le Luxembourg en 5e place (sur 36 pays) sur l'eGovernment (l'administration électronique donc) pour que Marc Hansen soit aux anges. Et il l'est d'autant que le Grand-Duché a gagné six rangs en un an.

Pour autant, Marc Hansen et avec lui le CTIE (Centre chargé de développer les sites et e-services gouvernementaux) n'ont pas l'intention de se reposer sur leurs lauriers. On savait le pays prêt à accélérer les déclarations fiscales en ligne dès l'an prochain, mais le ministre a d'autres avancées pour 2022. A commencer, dès janvier, par la présentation de la plateforme participative pour la simplification administrative. Les détails de «Zesumme Vereinfachen» (trad. Simplifions ensemble) seront prochainement dévoilés.

Mais l'année à venir sera surtout marquée par l'arrivée dans le quotidien des résidents de l’application GouvID. Celle-ci permettra aux usagers d’utiliser leur carte d’identité électronique luxembourgeoise avec leur smartphone «pour s’identifier sur PC ou tablette auprès de certains services publics en ligne». La date de démarrage n'est pas encore confirmée, par le ministère. «Mais le plus tôt possible», avance-t-on derrière le discret ministre, bien loin d'être le plus reconnu dans ses fonctions au gouvernement à en croire les résultats du dernier sondage Politmolitor.

