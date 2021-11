Des petits malins ont réussi à générer des QR-code prenant à défaut la vigilance du programme censé vérifier si la personne contrôlée est bien vaccinée contre le covid, guérie ou testée négativement.

Luxembourg 3 min.

Covid-19

L'appli CovidCheck reste trop facilement piégeable

Patrick JACQUEMOT Des petits malins ont réussi à générer des QR-code prenant à défaut la vigilance du programme censé vérifier si la personne contrôlée est bien vaccinée contre le covid, guérie ou testée négativement.

La police veille, sévit même, mais il n'empêche que des faux certificats de vaccination ou QR certifiant d'une possibilité de passer au travers de la vigilance du dispositif CovidCheck circulent de plus en plus au Luxembourg. Et c'est ainsi que ces dernières semaines Bob l'éponge, Mickey Mouse et un certain Adolf Hitler ont pu générer des documents contrefaits à leur "identité'' pour bluffer le dispositif. Et les autorités reconnaissent qu'il est difficile de lutter face à ces contrefaçons.

Jusqu'à 12.500 euros pour un «faux» CovidCheck La présentation du CovidCheck se généralise au Grand-Duché, mais attention aux sanctions pour qui présenterait un faux certificat. La loi prévoit de lourdes conséquences.

Jeudi, à la Chambre, le sujet s'est imposé dans les débats à la suite d'une motion déposée par le parti Pirate. De quoi susciter l'émoi des députés qui, même si la justice s'est saisie des dossiers des premiers fraudeurs repérés, entendent que le gouvernement veille à rétablir l'ordre et donc à upgrader l'application mise en service depuis cinq mois maintenant. Un défi technologique en fait.

Mais au-delà, c'est sur l'aspect moral des choses qu'a réagi vivement le Premier ministre. Un Xavier Bettel (DP) qui enrageait de savoir «qu'ici au Luxembourg, on peut acheter des certificats qui ont été créés sur Internet, où les gens donnent le code QR à quelqu'un d'autre (...) C'est une provocation». Et de rappeler que tout citoyen surpris avec un document (papier ou électronique) falsifié risquait une sévère amende.

Le CovidCheck au centre de plusieurs actions judiciaires Dans un communiqué commun publié ce vendredi CGFP, OGBL et LCGB indiquent que plusieurs procédures devant le tribunal administratif et le tribunal d'arrondissement ont été initiées par des salariés et des fonctionnaires non vaccinés. Des démarches soutenues par les trois syndicats.

Mais un business s'est même créé autour de la revente de QR-code permettant de tromper l'analyse CovidCheck. Et pas besoin d'aller bien loin pour tomber sur une offre. «Acheter un QR code à la Schueberfouer pour 100 euros» a été constaté, témoignait le chef du gouvernement.

Le problème de cette tromperie, alors que l'épidémie covid s'accélère, est plus qu'anecdotique. Elle remet en cause la confiance dans le dispositif sanitaire et dégrade la protection que chaque individu admis dans un endroit (public ou privé) est en droit d'attendre de celles et ceux présents autour de lui et qui ont présenté un CovidCheck positif. Aussi, la question sera-t-elle débattue ce vendredi matin en conseil de gouvernement.

Les ministres de la Santé et de la Digitalisation présenteront sans doute à leurs collègues les avancées possibles au niveau national (limitées en l'état actuel). Surtout Paulette Lenert et Marc Hansen évoqueront les travaux en cours à l'échelle européenne pour contrer ce genre de dérives. Xavier Bettel espère une «solution commune» pour les Etats membres d'ici peu. Reste à savoir quand et si la création d'une éventuelle nouvelle base de données sanitaires étendue à toute l'Union ne nécessiterait pas de modifier la législation luxembourgeoise.

Au terme de la réunion avec ses ministres, Xavier Bettel a promis des nouvelles annonces. A 15h, la question des ''arnaques'' au CovidCheck pourrait donc faire partie des points abordés. Une chose est sûre : pendant que certains bluffent sur leur véritable état par rapport au covid-19, celui-ci continue à circuler de façon de plus en plus accélérée dans le pays : +19% de nouveaux cas d'infection ont ainsi été dépistés en une semaine.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.