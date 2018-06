Elle est considérée comme la plus grande foire en plein air du pays et la plus belle vitrine de l'agriculture luxembourgeoise: depuis vendredi, la Foire agricole d'Ettelbruck invite à nouveau le grand public à venir à la rencontre des agriculteurs, des taureaux et des bolides.

Luxembourg 30 1

L'appel de l'agriculture luxembourgeoise

Elle est considérée comme la plus grande foire en plein air du pays et la plus belle vitrine de l'agriculture luxembourgeoise: depuis vendredi, la Foire agricole d'Ettelbruck invite à nouveau le grand public à venir à la rencontre des agriculteurs, des taureaux et des bolides.

(MF avec JL) – La grande fête de la paysannerie a démarré avec le traditionnel corso dans la zone piétonne d'Ettelbruck et l'accueil de plus de 3.000 élèves du primaire vendredi et une première vague de visiteurs samedi. Les portes de la Foire resteront grandes ouvertes jusqu'à dimanche soir.

Plus de 35.000 visiteurs devraient une nouvelle fois fouler en l'espace de ces trois jours de foire l'immense prairie des Deichwiesen



L'événement promet de vrais plaisirs gustatifs dans les nombreux stands de dégustation des producteurs luxembourgeois et des rencontres au plus près avec des bovins de race limousine, des chevaux ardennais et d'autres amis à quatre pattes.

Outre le volet agricole, qui met l'accent sur l'agriculture biologique et solidaire, le travail en forêt et la transformation du bois au Luxembourg seront mis en avant ce week-end.

30 Photo: John Lamberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty Photo: John Lamberty