Non seulement plus rapide et plus fluide, la nouvelle version de l'application se distingue par la présence d'une version francophone autonome pour iPhone et Android.

Luxembourg 5

L'app du «Luxemburger Wort» fait peau neuve

Non seulement plus rapide et plus fluide, la nouvelle version de l'application se distingue par la présence d'une version francophone autonome pour iPhone et Android.

Pour répondre aux attentes de ses lecteurs, le Luxemburger Wort lance ce vendredi une nouvelle version de son application mobile. Plus rapide et plus fluide, cette actualisation disponible sur App Store et Google Play met également en place deux éditions linguistiques séparées. Avec une idée simple: celle de proposer aux lecteurs francophones et germanophones des contenus adaptés au plus près à leurs attentes, que ce soit en termes de sujets abordés, de formats éditoriaux ou bien encore d'aire géographique.

Pensée pour être simple d'utilisation et intuitive, cette nouvelle application bénéficie d'une interface redessinée, destinée à faciliter la lisibilité des articles publiés via notamment une hiérarchisation plus visuelle de l'information. Idem en ce qui concerne la mise en page de la page d'accueil, pensée pour utiliser au mieux les différentes tailles de vos écrans.

Loin d'offrir uniquement des articles sur l'actualité chaude du moment, les rédactions du Luxemburger Wort s'appliquent à présenter des formats différents, tous destinés à offrir un nouveau regard sur le Luxembourg et la Grande Région. Regroupés dans la rubrique «Storytelling», ces sujets au long court composés de texte, d'images, de graphiques et de vidéos ont été optimisés pour une lecture sur mobile.

Bien évidemment, les fonctions habituelles comme les résultats sportifs, le trafic info, la météo ou bien encore les annonces du Luxemburger Wort, restent présentes. Vous pouvez également choisir de recevoir les notifications push de la rédaction francophone - limitée volontairement à cinq envois maximum par jour - ou bien encore vous inscrire directement à la newsletter, concentré d'actualité envoyée du lundi au vendredi à 17h.

5 Pensée pour les adaptes de la mobilité active, cette nouvelle version met en avant aussi bien les informations issues de la Grande Région... Crédit: Luxemburger Wort

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pensée pour les adaptes de la mobilité active, cette nouvelle version met en avant aussi bien les informations issues de la Grande Région... Crédit: Luxemburger Wort ... que celles qui concerne directement le Luxembourg. Crédit: Luxemburger Wort L'actualité sportive n'est bien évidemment pas oubliée. Crédit: Luxemburger Wort Crédit: Luxemburger Wort Crédit: Luxemburger Wort

Développée en se basant sur les retours de nos utilisateurs, cette application sera bien évidemment amenée à évoluer en fonction de vos nouveaux retours. Raison pour laquelle vos interrogations, suggestions et autres commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire à wort-fr@wort.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.