Luxembourg 3 min.

Enseignement supérieur

L'ACEL a bien fait ses devoirs

Patrick JACQUEMOT Ces derniers mois n'ont pas été simples pour les étudiants, mais l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois a tout fait pour que ses membres puissent traverser cette période au mieux.

Covid par-ci, covid par-là. Même à l'heure où les universités ont repris les cours, pour la plupart en présentiel ou en formules hybrides, le nom du virus est revenu souvent lors de la traditionnelle conférence de presse de l'ACEL. Il est vrai que, depuis mars 2020, l'épidémie sera venue bouleverser le quotidien de plus d'un jeune poursuivant des études supérieures. Et sans doute jamais l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois n'avait autant mis le nez dans des questions sanitaires...

Un semestre de rab pour les étudiants boursiers En raison du covid, les élèves concernés pourront continuer leur cursus tout en touchant leurs bourses durant trois semestres complets, au lieu de deux. Un nouveau règlement qui s'appliquera aussi aux nouveaux inscrits, note ce mardi l'association ACEL.

Elle a ainsi agi pour que certains de ses quelque 10.000 membres puissent accéder à des tests de dépistage gratuits, notamment quand il s'agissait de poursuivre sa formation dans un Etat réclamant ce type de mesure. En tout, 3.421 demandes ont ainsi pu être traitées. Et même si le gouvernement n'entend plus financer les tests PCR de complaisance, il est convenu que l'ACEL pourra continuer à délivrer des vouchers à ses adhérents.

L'ACEL a aussi trouvé un accord pour que certains étudiants puissent accéder à la vaccination avant même que leur tranche d'âge ne soit concernée par la campagne anti-covid. 45 garçons et filles ont pu bénéficier de ce dispositif exceptionnel ces derniers mois et ont ainsi pu respecter la condition sine qua non imposée par telle ou telle institution.

Bon à savoir En Allemagne, les étudiants luxembourgeois percevant une bourse sociale sont exonérés de redevance TV. Mais il leur faut renouveler leur demande chaque semestre.



Enfin, l'association a aussi mené un sondage au travers de ses 40 cercles dans le monde pour mesurer l'impact de la crise covid. Près de 600 réponses lui ont été retournées.

Il en ressort que si pour la plupart des étudiants aucune difficulté financière sérieuse n'avait été ressentie (des aides avaient été mises en place par le ministère), le manque de contacts sociaux a pesé. Idem pour les différentes angoisses liées à un parcours universitaire chamboulé qui ont bien eu des répercussions sur près de 80% des répondants. D'où le souhait de l'ACEL de travailler sur un soutien particulier durant cette nouvelle année académique.

Mais, ouf : 2021-2022 a débuté dans un meilleur climat. Et Michelle Heyder, vice-présidente d'Acel peut respirer : «Nous sommes très heureux de ce retour à la normalité». Et pas seulement parce que cela a permis à l'association de tenir à nouveau son bal des étudiants en septembre dernier... Il est aussi question de retrouver certains des grands rendez-vous, comme la réunion européenne des étudiants luxembourgeois. Après un an de pause, la REEL 2021 se tiendra du 7 au 10 octobre à Munich.

Un baptême étudiant fatal émeut la Belgique Un rite de passage organisé par des fils de bonne famille avait conduit à la mort d’un jeune métis de 20 ans, Sanda Dia. Cette affaire de 2018 va bientôt être jugée.

A cette occasion, une table ronde sera organisée sur le thème «Que faire après les études : Luxembourg ou le monde?». Une question à poser alors que nombre d'étudiants hésitent à rentrer au pays pour exercer leur métier après leur cycle universitaire. Autour du président de l'ACEL, Benjamin Kinn, on retrouvera le ministre de l'Enseignement supérieur Claude Meisch (DP), la députée Djuna Bernard (Déi Gréng), le président de l'UEL Michel Reckinger ou encore Tom Oswald, coordinateur général au ministère du Travail.

