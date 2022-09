Huit nouvelles classes vont permettre d'accueillir 80 enfants de réfugiés ukrainiens ou de demandeurs et bénéficiaires de protection internationale dans un bâtiment de la Banque européenne d'investissement.

Luxembourg 2 min.

Une nouvelle école

L'ancienne crèche de la BEI servira d'école à des refugiés

Huit nouvelles classes vont permettre d'accueillir 80 enfants de réfugiés ukrainiens ou de demandeurs et bénéficiaires de protection internationale dans un bâtiment de la Banque européenne d'investissement.

Il n'avait pas servi de lieu d'accueil depuis 2020. Le bâtiment qui abritait la crèche de la Banque européenne d'investissement (BEI) jusqu'alors va à nouveau être animé par les rires et les cris des tout-petits. Ce lundi 26 septembre, une nouvelle école pour les enfants réfugiés a été inaugurée en son sein.

Plus de 1.100 réfugiés ukrainiens vont faire leur rentrée Certains sont rentrés, d'autres sont restés, d'autres encore viennent d'arriver. Au total, 1.131 réfugiés ukrainiens vont reprendre le chemin de l'école ce 15 septembre au Luxembourg.

Au total, 80 enfants de 3 à 12 ans répartis en huit classes fréquenteront l'infrastructure mise à disposition de l'État luxembourgeois par l'institution européenne. Et les bambins ne sont pas seulement d'origine ukrainienne, puisque des enfants de demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale sont également scolarisés au sein de cette nouvelle école.

À noter que les huit classes d'enseignement fondamental qui composent l'établissement scolaire sont en réalité des classes d'accueil. Ces dernières permettent aux enfants un ajustement en douceur au système scolaire luxembourgeois, avant de pouvoir être transférés, si possible, au compte-goutte dans les classes traditionnelles. La structure comprend par ailleurs une maison-relais.

«Améliorer le sort des enfants»

Logiquement géré par le ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse, le bâtiment accueille des enfants hébergés dans les structures d'hébergement de l'Office national d'accueil (ONA) du ministère des Affaires étrangères et européennes. «L'investissement dans de nouvelles salles de classe est certes un investissement dans l’intégration de ces jeunes et dans leurs perspectives d'avenir», a souligné Claude Meisch (DP), lors de l'inauguration de la structure.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

À ses côtés, la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), a souligné l'engagement de la BEI dans cette initiative. «La scolarisation est l'un des outils les plus importants que nous avons pour améliorer le sort de ces enfants qui ont dû fuir la guerre et la violence dans leur pays», a notamment appuyé la ministre.

Depuis le début de la guerre, la Banque européenne d'investissement a porté assistance aux autorités ukrainiennes, mais aussi aux pays voisins ayant accueilli des réfugiés. La mise à disposition de ce bâtiment sonne donc comme une suite logique qu'a souhaité donner l'institution à son engagement. «Je me réjouis que la BEI puisse contribuer à l'effort de solidarité nationale avec les enfants réfugiés d'Ukraine et d’autres zones de conflit, qui s'inscrit pleinement dans la solidarité et les valeurs européennes», a ainsi conclu Werner Hoyer, président de la BEI.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.