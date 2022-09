Jane Debenest, ambassadeur de France au Luxembourg de 1998 à 2002, s'est éteinte dans la nuit du 13 au 14 septembre à l'âge de 85 ans à Niort.

Luxembourg 2 min.

Disparition

L'ancien ambassadeur français Jane Debenest est décédée

Thomas BERTHOL Jane Debenest, ambassadeur de France au Luxembourg de 1998 à 2002, s'est éteinte dans la nuit du 13 au 14 septembre à l'âge de 85 ans à Niort.

«Femme de conviction et d’engagement, femme de caractère aussi, et infatigable travailleuse, Jane Debenest a laissé une marque durable de son passage au Luxembourg où elle s'est investie dans tous les domaines avec une détermination sans faille, une pugnacité qui l’amena parfois même à ferrailler avec ses interlocuteurs».

Dans un communiqué envoyé ce jeudi, Bruno Théret, président de l'association Victor Hugo, et Françoise Pirovalli, également engagée dans l'association, annoncent «avec une grande tristesse» la disparition de leur amie Jane Debenest. Cette dernière était ambassadeur* de France au Luxembourg entre janvier 1998 et mars 2002. Elle s'est éteinte à 85 ans dans un hôpital à Niort (département des Deux-Sèvres), sa ville natale.

Françoise Rossinot déléguée générale de l'Académie Goncourt, S.E. Claire Lignière-Counathe et Bruno Théret. Photo: D.R

À l'âge de 16 ans, elle décroche son bac, puis obtient par la suite son diplôme de l’École nationale des langues orientales (elle parlait le russe et le japonais) et de l’Institut d’études politiques de Paris. Jane Debenest a notamment été en poste à Bruxelles, Tokyo, Washington, avant d’être nommée ambassadeur au Nicaragua, puis à Trinidad et Tobago, en Lettonie et enfin au Luxembourg(1998-2002).

En quittant ses fonctions au Grand-Duché en 2002, elle confie dans un entretien au Luxemburger Wort partir avec «tristesse»: «J'étais très heureuse ici. La tristesse est d'autant plus grande à cause des nombreux témoignages d'amitié que j'ai eus et qui me sont allés droit au cœur. C'est vraiment difficile de partir dans ces conditions.» Avant son départ, Jane Debenest avait indiqué de ne pas vouloir couper les ponts avec le Grand-Duché, qu'elle qualifiait de pays «cousin» avec la France.

Contactée, Françoise Pirovalli explique que son amie «s'impliquait beaucoup dans le volet culturel» et qu'«elle adorait la lecture et la musique». Engagée par sa fonction dans le domaine politique et économique, Jane Debenest aimait s'investir dans des manifestations culturelles. «Pour les journées du patrimoine, elle faisait aussi visiter la Résidence de France», raconte Françoise Pirovalli.

L'ex-ambassadeur est d'ailleurs revenue au Luxembourg ces dernières années pour des événements culturels, notamment en 2015 pour une conférence sur les femmes dans la Résistance. En 2019, elle avait fait le déplacement pour un grand cycle de manifestations consacrées au procès de Nuremberg et en novembre dernier pour une soirée marquant le 100è anniversaire du Goncourt 1920

Jane Debenest était la fille de Delphin Debenest. Son père était un résistant qui a été détenu à Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait ensuite partie de la délégation française lors du tribunal de Nuremberg pour juger les nazis en tant que magistrat.

*Si aujourd'hui le terme ambassadrice est plus fréquent, il désignait auparavant la femme de l'ambassadeur. Faisant partie des premières femmes à occuper ce poste, Bruno Théret et Françoise Pirovalli indiquent que Jane Debenest tenait au titre d' «ambassadeur»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.