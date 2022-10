Au micro de 100.7, la ministre de la Santé a indiqué vouloir faire une dernière proposition à l'association des médecins concernant le paiement des gardes dans les hôpitaux. Mais l'association dit craindre un passage en force.

Paiement des gardes dans les hôpitaux

L'AMMD regrette le dialogue de sourds avec Paulette Lenert

Le départ de sept cardiologues de l'hôpital d'Ettelbruck (CHDN) annoncé fin septembre remet les projecteurs sur le sujet du paiement des gardes. Sur les ondes de 100.7 ce vendredi matin, Paulette Lenert (LSAP) s'est dite «optimiste» pour qu'une solution soit trouvée au CHDN et qu'il ne fallait «pas prendre cette situation avec trop de panique, car il y a toujours des médecins qui viennent au Luxembourg».

Le service cardiologie du CHdN ferme ses portes Avec l'annonce du départ des deux tiers de ses effectifs, le service dédié aux maladies du cœur craint de ne pouvoir maintenir une prise en charge de qualité de ses patients, et préfère tomber le rideau.

«Il s'agit d'une structure privée où nous ne pouvons pas agir, mais nous sommes dans la dernière ligne droite pour la mise en place de tarifs concernant la rémunération des gardes et des astreintes. D'ici la fin de l'année, il y aura une nouvelle donne», a exposé la ministre de la Santé. Cette dernière souhaite dans les prochaines semaines faire une dernière proposition à l'association des médecins AMMD. Paulette Lenert a rappelé que «des discussions sont déjà lancées depuis juillet 2021 et qu'il est aussi important de mettre à un moment donné fin aux négociations».

Si aucun accord n'est trouvé avec l'AMMD, la ministre socialiste a fait savoir qu'elle souhaiterait réglementer le paiement des gardes par le biais d'un accord avec chaque hôpital.

Les points de blocage avec l'AMMD

Contacté, Guillaume Steichen souligne que les revendications de l'AMMD n'ont pas été entendues. Le secrétaire général de l'association des médecins indique que ce n'est pas le tarif qui bloque les négociations, mais le périmètre horaire concernant les astreintes: «Le médecin de garde est d'astreinte 24 heures, pour le moment, le ministère voulait payer un forfait horaire seulement à partir de 20h du soir jusqu'à 7h du matin, soit seulement un forfait de onze heures. Mais ce n'est pas logique, on ne peut pas dire que la garde commence seulement à partir de 20h ou alors le médecin n'allume son téléphone qu'à partir de ce moment-là.»

«Dans le nord du pays, les citoyens sont abandonnés» L'absence de soins médicaux dans la région de l'Éislek est discriminatoire, selon l'auteur de la pétition 2301.

L'autre point de blocage entre le ministère et l'AMMD concerne le paiement des gardes, explique Guillaume Steichen. Ce dernier dit ne pas comprendre pourquoi le paiement des astreintes est versé d'abord aux hôpitaux au lieu d'être directement versé aux médecins: «On craint que si les hôpitaux reçoivent l'argent, ils le dispatchent à leur guise. Nous sommes pour que le médecin soit inscrit sur un planning de garde contrôlé par le conseil médical et cosigné par la direction de l'hôpital. À partir de ce moment-là, l'Etat peut identifier le médecin et celui-ci pourrait être payé directement par la CNS comme c'est le cas aujourd'hui pour tout ce qui est tiers payant.»

Une réunion est prévue le mardi 11 octobre entre l'AMMD et le ministère de la Santé pour aborder ces questions. «Mais en sachant que dans la presse, Paulette Lenert a déjà dit que ça passerait par les hôpitaux, je ne sais pas quelle marge de manœuvre il nous reste, parce qu'elle semble vouloir nous mettre devant des faits accomplis. Pour nous, cela est inacceptable. Je ne considère pas que ce soit un dialogue avec le corps médical», déplore Guillaume Steichen. Ce dernier rappelle que mercredi prochain (le 12 octobre) l'AMMD sera réunie en assemblée générale, et que le corps médical aura l'occasion de se positionner sur ces sujets.

