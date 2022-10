L'association des médecins et des médecins-dentistes ne se sent pas impliquée dans le processus. Des initiatives auraient été «sabotées».

Désaccord sur la digitalisation

L'AMMD quitte le conseil de gérance de l'eSanté

L'association des médecins et des médecins-dentistes ne se sent pas impliquée dans le processus. Des initiatives auraient été «sabotées».

(TJ) - L'association des médecins et médecins-dentistes AMMD a quitté le conseil de gérance de l'agence eSanté en signe de protestation. Dans une lettre adressée au président de l'eSanté et aux ministres Paulette Lenert et Claude Haagen (LSAP), le président de l'AMMD, Alain Schmit, regrette que les initiatives des médecins en matière de numérisation de la médecine «aient été sabotées».

«Depuis la création de l'agence il y a dix ans, les médecins n'ont pas été impliqués dans le processus», poursuit Alain Schmit. Pour ces raisons, l'AMMD a décidé à l'unanimité de se retirer. L'AMMD refuse de donner de la crédibilité à un organisme par sa présence, sans que ses suggestions et arguments soient pris au sérieux, poursuit la lettre. Le président de l'eSanté, Christian Oberlé, est également président de la Caisse nationale de santé (CNS).

La mission principale de l'agence eSanté, créée en 2011, est de garantir une meilleure utilisation des données et informations de santé et d'assurer une meilleure coordination des soins aux patients. Le dossier médical électronique (DME) commun est notamment du ressort de l'agence.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.