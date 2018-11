Entre Elvis Presley, l'odeur de la cannelle et la grande roue: le festival Winterlights 2018 a commencé ce week-end dans la capitale. Promenade au milieu des petits chalets.

L'ambiance de Noël envahit la capitale

Entre Elvis Presley, l'odeur de la cannelle et la grande roue: le festival Winterlights 2018 a commencé ce week-end dans la capitale. Promenade au milieu des petits chalets.

Dimanche peu après 13 heures. Peut-être un peu tôt pour visiter les marchés de Noël de Luxembourg... ou peut-être juste le bon moment finalement. Au marché de Saint-Nicolas et de l’Avent sur la place de Paris, l'ambiance ressemble au Noël américain des années 1950.

Ici, il y a beaucoup plus de chalets que de visiteurs. Deux femmes dégustent leurs Gromperekichelchen à une table de bar. Trois adolescents se promènent en mangeant des bonbons. Ce marché n’est guère attrayant: depuis l'avenue de la Liberté, on ne voit malheureusement que le dos des petits chalets en bois, derrière des barrières de chantier. On devine que le marché est ouvert grâce à la colonne de fumée qui s'échappe d'un tonneau de marrons en train de chauffer.

Odeurs de cannelle au pied de la Gëlle Fra



15 minutes de marche, et nous voilà dans la ville haute, et dans une ambiance tout à fait différente. Place de la Constitution, autour de la Gëlle Fra, la grande roue, la pyramide de Noël, le petit train touristique et le carrousel tournent à plein régime. Devant un stand, un joyeux groupe de touristes asiatiques teste les spécialités du coin: à les entendre, la currywurst remporte tous les suffrages. C'est aussi ça Noël.

Au fil des allées, les odeurs de cannelle se mêlent aux nuances fleuries des bougies parfumées et des savons artisanaux. Les commerçants ont le sourire et accueillent chaleureusement les badauds. Beaucoup de touristes, ce dimanche, mais on entend aussi parler le luxembourgeois.

Sur le chemin de la place d'Armes, les voitures font la queue pour entrer au parking du Knuedler. Les magasins sont ouverts en ville cet après-midi: beaucoup de gens viennent faire leur shopping de fin d'année.

Du rock de Noël sur la place d'Armes

Sur la place d'Armes, le rock'n'roll de Noël anime le marché: Karin Melchert chante avec un orchestre sous le kiosque. Les gens applaudissent. Les gobelets remplis de vin chaud réchauffent les mains des nombreux spectateurs.

Partout, les téléphones portables sont sortis, pour immortaliser ces bons moments à travers des selfies.

Du côté du square Jan Pallach, les amoureux de tous âges profitent du décor romantique. Une vieille dame francophone raconte que chaque Noël depuis des années, elle achète un sapin en pot puis le plante au printemps dans son jardin. "Quand il neige, j'ai une forêt magique", dit-elle.

Un joli cadre est là, devant les sapins, invitant les visiteurs à prendre une photo. Sous le kiosque, Karin Melchert, chante maintenant des couplets en luxembourgeois. Il ne fait aucun doute que Noël est arrivé dans la capitale.

Par Steve Remesch (trad. ChB)