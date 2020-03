L'Alzette souillée par un déversement de boues

Il semble qu'un chantier de construction soit à l'origine de la pollution qui frappe, depuis mercredi matin, l'Alzette et son affluent le ruisseau Drosbach. La police enquête.

(pj avec Michel Thiel) À Gasperich, le ruisseau Drosbach et la rivière Alzette avaient le teint gris, ce mercredi matin. La faute à une pollution probablement issue d'un des chantiers en cours en face du nouveau quartier de la Cloche d'Or. Si les pompiers du CGDIS et les techniciens de l'administration de la gestion de l'eau ont rapidement été alertés pour établir les constatations, la police grand-ducale, elle, n'a pas hésité à employer son hélicoptère pour prendre la mesure des dégâts.

3 Zementschlamm ist offenbar aus einem Rückhaltebecken an einer Baustelle über den "Drosbach" in die Alzette gelangt. Foto: Guy Jallay

Selon les premières informations, de grandes quantités de liquide ont été relâchées dans le cours d'eau jouxtant, notamment, le chantier du nouveau stade national, à Gasperich. Immédiatement, le flux allait emporter ce surplus bien au-delà de la Ville de Luxembourg. L'après-midi, le ministère de l'Environnement précisait que la pollution provenait «probablement de la vidange d’un bassin de décantation recueillant des eaux de fonçage dans le Drosbach».

La pollution était alors visible à la hauteur de Pulvermühle à 11h. Vers 14h20, des témoins à Dommeldange signalaient à la rédaction du Luxemburger Wort que des engins plaçaient des sacs de sable pour contenir cette pollution inédite. L'incident de chantier ayant causé des dommages à l'environnement, une enquête a été ouverte. Et l'administration entend bien faire agir le principe pollueur-payeur pour régler le montant des dégâts

4 La pollution de l'Alzette était encore clairement visible mercredi après-midi, même à Clausen, à plusieurs kilomètres en aval Photo: Anne Vansteenkiste

Pour l'heure, nul ne s'avance à établir un bilan de l'impact sur faune et flore des cours d'eau impactés. Mais ces boues de fonçage (souvent en combinaison avec de la bentonite, une argile de couleur grisâtre) présentent en effet «un risque pour la faune et la flore aquatique. En effet, il s’agit de matières très fines qui peuvent boucher des interstices ou couvrir tout le lit du cours d’eau et sa biologie d’une couche opaque. Ils constituent ainsi une entrave à la respiration respectivement à la photosynthèse et détruisent des frayères potentielles».

Décidément, en quelques mois, les rivières du Luxembourg auront payé un lourd tribut à l'activité humaine. Rien que cet été, pas moins de trois cours d'eau ont connu des épisodes graves de pollution. L'Alzette déjà mais aussi la Sûre et la Chiers avaient ainsi fait la une de l'actualité, malgré elles.

L'Alzette, entre Hesperange et la capitale, est encore marquée par la pollution. Photo: Serge Schmit / Facebook





Il est rappelé aux entreprises et aux maîtres d’ouvrages de respecter, également lors de la phase d’arrêt et de sécurisation des chantiers décrétée, les conditions des autorisations tout comme la stricte interdiction de rejeter des eaux polluées et/ou chargées dans le milieu ambiant ou dans la canalisation. Ces rejets peuvent causer des dégâts importants à la faune et à la flore aquatiques respectivement un dysfonctionnement des stations d’épuration. Il est rappelé qu’en vertu de la loi sur la responsabilité environnementale, le principe du pollueur-payeur s’applique. Tout auteur d’une pollution aura à sa charge les coûts de la réparation des dommages, et ceci indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.

