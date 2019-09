Dans la nuit de vendredi à samedi, la station d'épuration de Bergen aura déversé 20.000 m3 d'eaux impures dans la rivière. De quoi souiller le cours d'eau de Luxembourg à Mersch.

L'Alzette fait les frais de la pollution sur 17 km

Patrick JACQUEMOT Dans la nuit de vendredi à samedi, la station d'épuration de Bergen aura déversé 20.000 m3 d'eaux impures dans la rivière. De quoi souiller le cours d'eau de Luxembourg à Mersch.

Le dysfonctionnement de la station d'épuration de Beggen, de vendredi à samedi dernier, a causé «un désastre écologique». Les mots de Jean-Paul Lickes, directeur de l'Administration de la gestion de l'eau, sont forts. «Mais jamais, depuis la pollution de septembre 2016 sur l'aire de Berchem, l'environnement n'avait connu une telle catastrophe dans le pays». Cette fois, c'est l'Alzette qui trinque.

Que s'est-il passé ce 13 septembre vers 19h50? Réponse basique: «un automate de la station est tombé en panne», résume Patrick Licker, chef du service «Canalisation» de la Ville de Luxembourg, gestionnaire de l'équipement.

Un problème mécanique aussitôt suivi d'un reset informatique et d'une ouverture de bypass inattendue. Dès lors, près de 20.000 m3 d'eaux non traitées vont être évacués vers la rivière durant 20 heures. Une vidange en continu, en plein week-end, hors de la présence de tout agent et sans qu'aucune alarme ne se déclenche.

Le volume rejeté a juste eu le temps de passer par un dégrilleur et un bassin déshuileur et dessableur avant de rejoindre l'Alzette. Un traitement léger mais qui a sans doute permis d'éviter une pollution pire encore.

«Ce qui s'est ensuite passé ne relève pas de la pollution chimique, relève d'ailleurs Jean-Paul Lickes. Toute la matière organique déversée a étouffé le milieu, privant les poissons d'oxygène.» Mort assurée. Mais insectes aquatiques, végétaux et micro-organismes de l'Alzette ont eux aussi gravement pâti de l'incident.

Les installations de Beggen disposent d'une capacité de traitement des eaux usées de 210.000 équivalents habitants. Malgré de récents travaux, elles arrivent à saturation. Photo: Anouk Antony

L'Administration de la gestion de l'eau a pu noter les effets de la pollution, jusqu'à Mersch. Soit 17 km en aval de la station. «Ce qui est terrible, c'est que nous avons constaté parmi la population décimée la présence de carnivores de belle taille. C'était un signe positif sur la qualité des eaux de l'Alzette.»

Voilà qui explique d'ailleurs le coup de colère, mardi matin, de la Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs. Son président, Claude Strotz, réclame que les responsables de cette atteinte au milieu naturel payent sa restauration.

La Ville pollueur, donc payeur

Sur le principe du pollueur-payeur, la Ville de Luxembourg assumera cette charge. Non seulement la facture pour le ramassage des poissons morts mais aussi le coût des lâchers piscicoles pour redonner vie au cours d'eau.

La bourgmestre de la capitale l'a assuré, mardi, devant la presse mais surtout des bourgmestres venus de communes voisines impactées par cette pollution de l'Alzette.

Un paradoxe naturel

Pour l'heure, aucune estimation chiffrée des dégâts environnementaux n'a pu être faite. Sachant qu'au niveau de la station, il faudra juste se contenter de changer l'automate défaillant. Chose faite dès ce mercredi. Et aussi revoir la mise en place d'un système d'alerte plus performant en cas de défaillance mécanique ou électronique, comme ce fut le cas.

Et puis, ce n'est pas l'argent qui ressuscitera le milieu, mais bien le débit naturel de la rivière. Paradoxalement, les 20.000 m3 d'eaux «propres» relâchés depuis les installations de Beggen chaque jour y contribueront aussi. «Car ces rejets assainis de la station concourent largement à la qualité du milieu aquatique», rappelle l'Administration de la gestion de l'eau.