L'Allemagne vient de classer le Luxembourg comme une «zone à haut risque». Une mesure qui implique plusieurs nouvelles règles.

Luxembourg 2 min.

De nouvelles règles

L'Allemagne place le Luxembourg en zone à haut risque

L'Allemagne vient de classer le Luxembourg comme une «zone à haut risque». Une mesure qui implique plusieurs nouvelles règles.

Dans le contexte de la pandémie de covid-19, l'Allemagne a décidé ce vendredi de classer le Luxembourg comme une zone à haut risque. Ce classement va entrer en vigueur dès le dimanche 9 janvier à minuit. Près de 40 autres pays et régions, dont l'Australie, la Suède, Israël, les Émirats arabes unis et le Kenya, figurent également désormais sur la liste de l'Institut Robert Koch.

L'accord sur le télétravail prolongé côté allemand Les ministères des Finances ont décidé d'allonger jusqu'au 31 décembre la tolérance fiscale pour les télétravailleurs habitant en Allemagne.

Concrètement, cela signifie que tout voyageur âgé de plus de six ans entrant en Allemagne après avoir séjourné au Luxembourg durant les 10 jours précédents, doit, quel que soit son moyen de transport, être en mesure de présenter un justificatif sanitaire valide.

Cela signifie que chaque voyageur devra présenter une attestation de vaccination complète réalisée il y a plus de 14 jours, une preuve de guérison (résultat positif d’un test PCR de plus de 28 jours et de moins de 6 mois), ou un test négatif (PCR/antigénique de moins de 48 heures).

Les personnes non vaccinées et non guéries qui entrent en Allemagne pour moins de 24 heures dans le cadre du trafic frontalier (travailleurs frontaliers et autres types de séjour de moins de 24 heures) doivent être en possession d’un certificat de test négatif qui ne doit être renouvelé que deux fois par semaine.

Les frontaliers exemptés

Une déclaration d’entrée numérique doit être remplie avant l’entrée sur le territoire allemand, à l’exception des travailleurs frontaliers, des personnes qui effectuent des déplacements de moins de 24 heures en Allemagne, ainsi que des personnes en transit. La déclaration d’entrée se fait en ligne sur le site: www.einreiseanmeldung.de.

Les personnes non pleinement vaccinées et non guéries sont soumises à une obligation de quarantaine qui peut prendre fin au plus tôt après 5 jours suite à la présentation d’un test négatif. Les déplacements en Allemagne de moins de 24 heures sont exemptés de cette obligation de quarantaine.

L'Allemagne classe actuellement un pays sur deux dans le monde comme zone à haut risque. Il s'agit de régions dans lesquelles le gouvernement fédéral estime que le risque d'infection est particulièrement élevé. Outre le nombre d'infections, la vitesse de propagation du virus, le taux d'hospitalisation ou encore le manque de données épidémiologiques jouent également un rôle dans la classification.

Le détail des modalités concernant les déplacements vers l'Allemagne sont consultables sur le site du ministère fédéral de la Santé de l'Allemagne en vous rendant sur ce lien.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.