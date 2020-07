Les rumeurs selon lesquelles les résidents du Grand-Duché sont particulièrement visés en Allemagne ne sont pas fondées. Et si c'était le cas, cette attitude serait illégale. «La nationalité seule n'est en aucun cas une raison valable» précisent les autorités allemandes.

L'Allemagne ne discrimine pas ses voisins luxembourgeois

(ER avec dho) - Les Luxembourgeois seraient-ils persona non grata en Allemagne? Des résidents grand-ducaux se sont vu refuser l'accès à certains hôtels allemands la semaine dernière sous prétexte qu'ils venaient d'un «pays à risque». Et ces derniers jours, certaines informations, relayées notamment sur les réseaux sociaux, font état de clients luxembourgeois qui n'ont pas été servis à cause de leur nationalité.



Une telle action peut logiquement justifier l'indignation même si aucune information concrète n'est venue confirmer ce phénomène et que les personnes visées par cette action n'ont pu être identifiées. Nos confrères du Luxemburger Wort ont mené l'enquête de l'autre côté de la frontière allemande.

Direction Möbel Martin à Konz, un des magasins accusés. «Il n'y a pas eu d'incident de ce genre dans notre magasin la semaine dernière», déclare le directeur. «Le plan d'hygiène est strictement respecté et on attend avec impatience les clients du Luxembourg. Ce n'est pas comme si un client ne veut pas porter un masque sans raison valable, dans ce cas, il peut être expulsé du magasin.»

Contacté par nos confrères à ce sujet, Jean Asselborn (LSAP) déclare que les plaintes seront examinées avec soin. «Si les allégations s'avèrent justifiées, nous conseillons aux personnes concernées de contacter l'ambassade d'Allemagne à Luxembourg», dit-il.

Le ministre des Affaires étrangères précise également que les bonnes relations entre les deux pays pourraient être mises à mal par ces refus. «Il n'y a ni peste ni choléra au Luxembourg. Nous respectons les règles officielles de Berlin», a-t-il déclaré tout en précisant que toute personne qui présente un test négatif devrait être admise ou servie.

«Aucune base juridique pour ne pas servir les Luxembourgeois»

Pour rappel, de nombreuses informations peuvent être obtenues auprès de la chancellerie d'Etat de Rhénanie-Palatinat, Etat fédéral limitrophe du Luxembourg. «Le propriétaire d'un magasin ou d'un hôtel n'est pas tenu de vérifier si les conditions de quarantaine sont respectées. C'est une tâche réservée à la police», précise Janosch Littig, porte-parole adjoint du gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat.

Cela signifie qu'un propriétaire peut refuser l'accès à un client pour une raison valable. «Par exemple si la personne a de la fièvre ou une très mauvaise toux. Cependant, la nationalité seule n'est en aucun cas une raison valable», explique Janosch Littig. De plus, le responsable de l'établissement ou du magasin ne peut pas savoir si le client a été mis en quarantaine ou s'il est un Luxembourgeois vivant en Allemagne. «Les magasins et les hôtels n'ont donc aucune base juridique pour ne pas servir les clients du Luxembourg.»

La violation de la loi sur la protection contre les infections, c'est-à-dire dans ce cas sans tenir compte de la quarantaine, peut être sanctionnée en Allemagne par une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 euros. Toutefois, seule la personne qui a enfreint la loi et non l'exploitant d'une entreprise, est alors tenue responsable. «Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle à la frontière allemande avec le Luxembourg», souligne encore le porte-parole adjoint du gouvernement du Land.

Uwe Konz, responsable de la communication de la police d'Etat de Trèves précise que toutes ces histoires sont des rumeurs. «Elles ne sont pas fondées. Dans cette zone frontalière, il y a beaucoup de gens qui se rendent tous les jours au Luxembourg pour leur travail et qui conduisent parfois des véhicules avec des plaques d'immatriculation luxembourgeoises».

«Actuellement, aucun contrôle aux frontières n'est effectué et les véhicules en provenance du Luxembourg ne sont pas spécialement visés», rappelle la police de Trèves. Précisons tout de même que la quarantaine est obligatoire pour les résidents luxembourgeois entrant en Allemagne depuis le 14 juillet. La seule façon d'éviter cette «mise à l'écart» de deux semaines est d'être en possession d'un test covid-19 négatif 48 heures avant le déplacement. Les frontaliers ou les personnes qui travaillent en Allemagne ou au Luxembourg n'entrent pas en ligne de compte dans ce règlement.

