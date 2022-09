L'ALEBA réclame une réforme de l'index

A quelques jours de la tripartite ce dimanche, le syndicat des banques au Luxembourg dit réitérer sa position sur l'index et souhaite qu'il soit échelonné plutôt que gelé ou retardé, en l’adaptant aux différentes tranches salariales.

Adapté aux tranches salariales

Quelles solutions pour aider les ménages face à l'explosion des prix de l'énergie et la hausse des prix, notamment des produits alimentaires ? Ce dimanche, la tripartite qui réunit autour de la table gouvernement, syndicats et patronat devra trouver des solutions pour répondre à ce contexte économique tendu. Avec l'emballement récent des prix sur les marchés de l'énergie, le Statec a d'ailleurs dû revoir ses prévisions à la hausse. Dans le pire des scénarios, jusqu'à cinq indexations pourraient tomber en dix mois. Suites aux premières discussions entre gouvernement et partenaires sociaux, l'Aleba a tenu à faire entendre sa voix.

Dans un communiqué envoyé jeudi soir, le président du syndicat des banques, Roberto Mendolia, réclame des «décisions pérennes afin d'aider les ménages efficacement contre la perte du pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste». L'ALEBA considère que la nouvelle tranche indiciaire attendue avant la fin de l'année 2022 est «indispensable, afin d'empêcher tout nouveau gel, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin». Le syndicat des banques dit privilégier un échelonnement de l'index aux différentes tranches salariales, plutôt qu'un gel ou report de l'index.

L'OGBL reste attaché à l'index

La question de l'index sera-t-elle à nouveau un point de discorde pour la prochaine tripartite? Pour rappel, l'OGBL avait refusé de signer le dernier accord au printemps qui a acté le report de l'index de cet été au mois d'avril 2023.

Au micro de RTL, mercredi dernier, Nora Back a rappelé que la position de l'OGBL concernant l'index n'a pas changé. Pour la syndicaliste, il n'est pas question de repousser une nouvelle tranche indiciaire si jamais elle devait tomber. Xavier Bettel avait reconnu début septembre qu'il serait difficile d'expliquer «politiquement, socialement et humainement» aux citoyens que l'index ne trouverait aucune application face à la hausse généralisée des prix. Mais le Premier ministre avait toutefois souligné la complexité de la situation actuelle.

