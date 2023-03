Après 105 ans d'existence, le plus grand syndicat de la Place financière veut s'ouvrir à d'autres secteurs et devenir un «syndicat pour tous».

Luxembourg 2 min.

Représentation des salariés

L'Aleba devient un syndicat multisectoriel

Après 105 ans d'existence, le plus grand syndicat de la Place financière veut s'ouvrir à d'autres secteurs et devenir un «syndicat pour tous».

(m. m. avec MeM) - Un syndicat pour tous et non plus seulement un syndicat représentant les salariés de la Place financière. Ce mardi, l'Aleba a annoncé qu'il devenait un «syndicat pour tous», en s'ouvrant à tous les secteurs.

L'ex «Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance» devient dès lors «Association luxembourgeoise de tous les employés ayant besoin d'assistance».

L'Aleba justifie sa décision par le fait que les problèmes rencontrés par les employés du secteur financier se retrouvent aussi dans d'autres secteurs. De plus ces salariés, qui partent vers de nouveaux horizons, souhaiteraient continuer à être défendus par l'Aleba. De même, le syndicat indique qu'il est régulièrement sollicité par des professionnels de tous les secteurs.

La loi sur la représentativité doit être modifiée

Selon l'Aleba, devenir multisectoriel était nécessaire pour sauvegarder la démocratie. «Les articles de loi sur la représentativité sont une grande faiblesse du modèle social luxembourgeois», critique ainsi l'organisme, qui réclame que la loi soit modifiée. À la Chambre des salariés, un syndicat a besoin de 20% des voix pour être considéré comme un syndicat fédéral.

L'Aleba accuse aussi le syndicalisme d'être «politisé», alors qu'il faudrait plutôt «rassembler les syndicats dans une lutte commune!» Limiter le choix des travailleurs «à deux syndicats politisés», «c'est un danger pour la démocratie et la pluralité des opinions», selon le syndicat.

Rappelons qu'il existe à ce jour deux organisations syndicales interprofessionnelles au Luxembourg. L'Onofhange Union Bond Lëtzebuerg (OGBL), fondée en 1979, est la plus forte avec environ 75.000 membres et environ 2.000 représentants du personnel; l'association syndicale Lëtzebuerger Chrëschtleche (LCGB), fondée en 1921, compte environ 42.000 membres. Fondée en 1918, l'Aleba compte aujourd'hui plus de 10.000 membres et est le plus grand syndicat de la Place financière.

Dépouillé de sa représentativité sectorielle

En 2021, le ministre du Travail de l'époque, Dan Kersch (LSAP), a dépouillé le syndicat bancaire de sa représentativité sectorielle. Cela s'est produit à la demande de l'OGBL et du LCGB.

Le contexte était le suivant : lors de la négociation d'une convention collective, une commission de négociation doit être mise en place, à laquelle participent automatiquement les syndicats représentatifs au niveau national, ainsi que le syndicat représentatif du secteur. Tant qu'Aleba avait une représentativité sectorielle, elle était automatiquement représentée dans cette commission. Sans ce statut, les autres syndicats peuvent décider de les inviter, mais ils n'y sont pas obligés.

