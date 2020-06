Dans un accident de la circulation sur cinq, l'alcool peut être mis en cause. En 2019, les contrôles de police ont sanctionné 815 conducteurs ayant pris le volant après avoir trop bu. Mais au total, pas moins de 24.450 automobilistes ont dû souffler dans l'éthylotest.

L'alcool reste un fléau sur les routes

L'année 2019 a été marquée par un net recul de la mortalité sur les routes du Grand-Duché. Et sans doute ce "bon résultat" tient-il en partie du renforcement des contrôles d'alcoolémie par la police grand-ducale. Car si les enquêteurs se sont montrés plus efficaces dans la résolution des affaires, ils sont restés tout aussi intraitables concernant les abus de boissons. Ainsi, en un an, pas moins de 243 contrôles systématiques d'alcoolémie ont-ils été menés (contre 183 en 2018). De quoi constater 815 infractions...

Dans son rapport annuel, la police luxembourgeoise ne manque pas de rappeler sa sévérité dans le domaine. Avec un chiffre significatifs : sur les 1.730 permis retirés l'an passé, 85,6% l'ont été pour des automobilistes (sur)pris en état d'ivresse alors qu'ils conduisaient. Dans 11% des cas de retrait, c'est l’excès de vitesse qui était reproché.

Alors qu'un accident mortel sur trois trouve son origine dans l'abus de boissons, l'alcool reste impliqué dans 20% des accidents de la route au Luxembourg. Beaucoup trop encore, alors que les règles en vigueur sont connues de tous depuis des années :

Contravention grave , avertissement taxé (Police) de 145 euros et r etrait de deux points pour un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,5‰ (et inférieur à 0,8‰)

, et r pour un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,5‰ (et inférieur à 0,8‰) Contravention grave , procès-verbal (tribunal) , amende jusqu’à 500€ et retrait de 4 points pour un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8‰ (et inférieur à 1,2‰)

, , et pour un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8‰ (et inférieur à 1,2‰) Délit, procès-verbal (tribunal), amende de 500 à 10.000€, retrait immédiat du permis et peine d’emprisonnement possible de 8 jours à 3 ans pour taux supérieur au égal à 1.2‰.

Pour en finir avec le verre de trop Le Luxembourg vient d'adopter son premier plan d’action de réduction du mésusage de l’alcool. Une série de mesures attendues depuis 2012 et nécessaires dans un pays où 9% des décès sont imputables à une consommation excessive de boissons.

Si l'alcool constitue une source de danger sur la route, il l'est tout autant dans nombre de domaines de la vie quotidienne (sécurité au travail, santé, relations sociales). Au point que l'Etat luxembourgeois a décidé de réagir, via le programme d'actions Palma. Lancé en début d'année et devant se poursuivre jusqu'en 2024, ce dispositif a notamment pour objectif de faire sensiblement baisser la consommation d'alcool dans le pays. Il est vrai qu'un rapport de l'OCDE mettait en avant que 35% des adultes du Grand-Duché avaient une consommation excessive d'alcool.

Les quatre conseils de l'ACL L'automobilie club du Luxembourg a lui aussi quelques préconisations à faire sur le risque d'une conduite en état alcoolisé, compris pour les passagers. D'où ces quatre conseils : Refusez de monter dans un véhicule si le conducteur a consommé de l’alcool. La consommation d’alcool, de médicaments et de drogues sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Tolérance zéro ! Pour éviter qu’un ami qui a trop bu prenne la route, proposez-lui un taxi ou proposez-lui de dormir sur place. En dernier recours, confisquez-lui ses clés de voiture. Ce geste lui évitera un retrait de permis ou lui sauvera la vie !





