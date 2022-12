L'alcool est en cause dans 20 % des collisions routières mortelles survenues dans le pays entre 2017 et 2021, selon un rapport du Statec.

Alcool au volant

L'alcool joue un rôle dans un accident de voiture sur huit

Yannick HANSEN

(m. m. avec Yannick HANSEN) - Au Luxembourg, un conducteur sur huit ayant eu un accident de voiture au cours des cinq dernières années avait consommé de l'alcool, a déclaré vendredi l'agence officielle de statistiques du pays, le Statec, et l'alcool a joué un rôle dans une collision mortelle sur cinq.



12.713 personnes touchées par des accidents en neuf ans À l'occasion du 20 novembre, journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instaurée par les Nations unies en 2005, le Statec revient sur les principaux chiffres du pays couvrant la période 2012 -2021.

Les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes d'être impliqués dans un accident quand ils ont dépassé la limite d'alcoolémie autorisée, a indiqué le Statec dans un rapport publié en ce début de vacances de Noël. Les données de la police ont montré que 12 % des hommes qui ont eu un accident de voiture entre 2017 et 2021 avaient dépassé la limite légale d'alcoolémie, alors que ce chiffre n'était que de 6 % pour les femmes.

En outre, 4 % des hommes qui ont eu un accident avaient consommé de l'alcool mais sont restés sous la limite légale, le taux féminin étant deux fois moins élevé.

12 % des hommes qui ont eu un accident de voiture entre 2017 et 2021 avaient dépassé la limite légale d'alcoolémie, alors que ce chiffre n'était que de 6 % pour les femmes Crédit: Statec

La conduite en état d'ivresse a augmenté

Les cas de conduite en état d'ivresse ont augmenté au Luxembourg l'année dernière après une baisse des incidents pendant la pandémie. L'alcool a été la cause d'un tiers de tous les accidents mortels sur les routes en 2021, avait expliqué le mois dernier le ministre des transports François Bausch .



Après les excès de vitesse, l'alcool était le principal facteur à l'origine des accidents mortels ou graves l'année dernière. Il a été cité comme la raison de huit des 24 accidents mortels enregistrés sur les routes luxembourgeoises en 2021, selon les statistiques du ministère.

40 % de tous les accidents survenus entre 2017 et 2021 dans lesquels le conducteur avait bu impliquaient une collision avec une autre voiture, et 25 % une collision avec un objet immobile tel qu'un arbre, selon le rapport. Les conducteurs alcoolisés sont beaucoup plus souvent en excès de vitesse (41% contre 21%) et franchissent plus fréquemment la ligne mitoyenne (13% contre 8%). En revanche, ils enregistrent moins de fautes envers un piéton, de manœuvre ou de priorité.

Les chiffres ne concernent que les personnes alcoolisées qui ont eu un accident, l'agence ne fournissant pas de données ou d'estimations sur le nombre de personnes qui conduisent en état d'ébriété sans causer d'incident sur les routes.

Attention aux autoroutes

Sans surprise, 77% des accidents avec alcool ont lieu le soir et la nuit, entre 18h30 et 05h29 et les jours de week-end sont plus arrosés que ceux de semaine. Et même si la majorité des accidents se produisent en agglomération, ceux avec présence d’alcool se passent plus souvent sur les autoroutes, selon le rapport du Statec.

Une goutte d'humour contre l'alcool au volant Le ministère de la Mobilité et la sécurité routière lancent la campagne «Zéro alcool au volant». Pour interpeller et sensibiliser, les affiches et spots radio et télé jouent la carte de l'humour, sur un sujet important.

Pour inciter les conducteurs à ne pas prendre la route quand ils ont bu, le ministère des transports et l'association nationale pour la sécurité routière ont lancé à la mi-novembre une campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant. Celle-ci sera visible jusqu'à la mi-janvier.

Des affiches montrent des bouteilles de bière, de vin et de vin pétillant avec des messages encourageant les gens à prendre les transports publics ou à rester dormir sur place sont affichées à divers endroits, notamment sur des panneaux en bordure de route, à l'arrière des bus régionaux et sur des écrans numériques dans les trams et les bus locaux.



Cet article a été publié pour la première sur Luxtimes.

